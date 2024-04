Đất Đỏ phát động Tháng hành động vì vệ sinh an toàn thực phẩm

Sáng 16/4, tại TT.Phước Hải, Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) huyện Đất Đỏ tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.

Trong Tháng hành động vì vệ sinh ATTP, các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm ATTP, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, ATTP...

Sau lễ phát động, huyện đã tổ chức diễu hành tuyên truyền về bảo đảm ATTP trên một số trục đường chính của huyện.

ĐÔNG HIẾU