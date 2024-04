Sáng 17/4, Ban Chỉ đạo Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) huyện Châu Đức tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.

Ông Phạm Văn Quyền, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Quyền, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo VSATTP huyện Châu Đức cho biết, thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp và cơ quan chức năng, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, nguồn thực phẩm tiêu dùng trên thị trường còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến ngộ độc thực phẩm. Ảnh hưởng đến lợi ích sức khỏe người tiêu dùng, tác động xấu đến sự phát triển sản xuất, làm giảm khả năng tiếp cận thị trường sản phẩm nông nghiệp.

Để “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 được triển khai thực hiện hiệu quả, ông Phạm Văn Quyền yêu cầu các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm và nâng cao nhận thức, kiến thức của người tiêu dùng. Kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…

Các xã, thị trấn và ban ngành diễu hành, tuyên truyền các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Sau lễ phát động, các xã, thị trấn, lực lượng vũ trang, Đoàn Thanh niên, hộ sản xuất kinh doanh đã diễu hành, cổ động, tuyên truyền các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn nhằm lan tỏa thông điệp “Sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, vì sự phát triển bền vững”.

Tin, ảnh: MẠNH QUÂN