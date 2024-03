Trang bị kiến thức an toàn vệ sinh lao động

Hướng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Công ty CP Thủy sản và XNK Côn Đảo vừa tổ chức tập huấn về ATVSLĐ cho hơn 300 công nhân viên, người lao động.

Tại buổi tập huấn, công nhân viên, người lao động đã được ông Nguyễn Phi Hùng, Trưởng Phòng Lao động - Việc làm - Tiền lương (Sở LĐTBXH) hướng dẫn, cung cấp những kiến thức quan trọng về ATVSLĐ như: cập nhật một số điểm mới của Bộ luật Lao động và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về ATVSLĐ; công tác ATVSLĐ tại cơ sở; các yếu tố liên quan đến vấn đề an toàn lao động. Đặc biệt là những nội dung quy định về việc bảo đảm ATVSLĐ, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hệ thống quản lý loại trừ các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc; trách nhiệm của an toàn vệ sinh viên, phương pháp hoạt động của an toàn vệ sinh viên; đánh giá rủi ro trong lao động sản xuất và biện pháp kiểm soát…

ĐÔNG TRÚC