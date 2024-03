Sôi nổi Tháng thanh niên năm 2024

Ngày 9/3, tại Trung tâm Văn hoá Thông tin-Thể thao huyện Long Điền, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức phát động Chặng 15 - Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng”, xây dựng tuyến đường marathon xanh.

Tham gia chương trình, hơn 200 ĐVTN, thanh niên dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh cùng nhau hưởng ứng phong trào “Mỗi thanh niên 10.000 bước mỗi ngày” chạy bộ đoạn đường 2km quanh Trung tâm Văn hoá Thông tin-Thể thao huyện Long Điền.

ĐVTN tham gia chạy bộ hưởng ứng hưởng ứng phong trào “Mỗi thanh niên 10.000 bước mỗi ngày” đoạn đường 2km quanh Trung tâm Văn hoá Thông tin-Thể thao huyện Long Điền

Trong khuôn khổ chương trình, ĐVTN hưởng ứng thực hiện đề án trồng 1 tỉ cây xanh của Chính phủ và chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” trồng 300 cây hoa hoàng yến 2 bên đoạn đường D48 dài 2km tại huyện Long Điền. Phối hợp với Ngân hàng BIDV chi nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu hướng dẫn cài đặt ứng dụng thanh toán không sử dụng tiền mặt và ứng dụng Smart-BRVT cho 200 người dân, tiểu thương chợ Long Điền.

Trồng cây xanh 2 bên tuyến đường D48 tại huyện Long Điền.

Cùng ngày, các huyện, thị, thành đoàn trên toàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ ra quân phát động Tháng thanh niên năm 2024, tổ chức các hoạt động xây dựng văn minh đô thị. Cụ thể:

* Tuổi trẻ các đơn vị trong toàn Vùng 2 Hải quân đã đồng loạt tổ chức “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, ra quân hướng ứng “Tháng Thanh niên” năm 2024.

Cán bộ, đoàn viên Lữ đoàn 125 (Vùng 2 Hải Quân) thu gom rác tại khu vực cầu cảng thuộc quản lý đơn vị.

Theo đó, các cán bộ, đoàn viên thanh niên của các Đoàn cơ sở trong toàn Vùng 2 Hải quân đã tổng dọn vệ sinh môi trường, cầu cảng, các tuyến đường nội bộ, đường vào doanh trại; thu gom hơn 400m3 rác; cắt tỉa, chăm sóc cây xanh; củng cố các công trình thanh niên, khuôn viên văn hóa đơn vị....

Hưởng ứng tháng thanh niên, cán bộ, đoàn viên Lữ đoàn 167 (Vùng 2 Hải Quân) ra quân vệ sinh xung quanh doanh trại của đơn vị.

Đây là các hoạt động có ý nghĩa nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Vùng 2 Hải Quân, hưởng ứng “Tháng Thanh niên” năm 2024; hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập Vùng 2 Hải quân (19/3), 93 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3).

* Chi đoàn khối các cơ quan TP.Vũng Tàu chủ trì, phối hợp với Đoàn cơ sở Công an TP.Vũng Tàu, Chi đoàn Công ty CP Phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu, Chi đoàn Công an TP.Vũng Tàu, Chi đoàn Đồn Biên phòng Chí Linh và khu phố 1, phường 11 tổ chức chương trình “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024.

Đoàn viên các cơ quan Vũng Tàu, cán bộ và người dân khu phố 1, phường 11 ra quân trồng hoa hoàng yến dọc bờ kênh khu Khang Linh

Tại chương trình, gần 100 đoàn viên, cán bộ và người dân địa phương đã cuốc cỏ, dọn rác và trồng 100 cây hoa hoàng yến tại dọc bờ kênh khu Khang Linh (khu phố 1, phường 11).

Chị Trần Thị Xuân, Bí thư Chi đoàn khối các cơ quan TP.Vũng Tàu cho biết, hoạt động này nhằm góp phần bảo vệ, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp cho bờ kênh khu Khang Linh - nơi thường bị ô nhiễm do tình trạng xả rác bừa bãi của người dân.

Sau khi trồng xong, các Chi đoàn đã bàn giao công trình đường hoa cho khu phố 1, phường 11 bảo vệ, chăm sóc cây

Đây cũng là sự cụ thể hóa thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của các đơn vị theo Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 27/3/2023 của Thành ủy Vũng Tàu về thực hiện nhiệm vụ chỉnh trang đô thị giai đoạn 2023 - 2025. Đồng thời, lan tỏa rộng rãi phong trào trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh do Thành Đoàn Vũng Tàu phát động trong năm 2024.

* Thị Đoàn Phú Mỹ ra quân thực hiện ngày thứ 7 tình nguyện hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính và hồ sơ tồn đọng cho người dân; 100% các cơ sở Đoàn khu vực đô thị ra quân ngày cao điểm các hoạt động xây dựng đô thị văn minh: dọn dẹp vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan; xoá bảng quảng cáo, rao vặt sai quy định; cắm bảng đoạn đường thanh niên tự quản…

ĐVTN TX.Phú Mỹ thực hiện ngày thứ 7 tình nguyện hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính và hồ sơ tồn đọng cho người dân.

* Sau lễ phát động Tháng thanh niên, hơn 150 ĐVTN huyện Châu Đức ra quân tháo gỡ các bảng quảng cáo, rao vặt sai quy định trên 4 tuyến đường trục chính thuộc địa bàn TT. Ngãi Giao; viếng, dọn dẹp vệ sinh Tượng đài Chiến thắng Bình Giã; Đoàn cơ sở 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng đồng loạt ra quân các hoạt động tại địa phương; dặm vá tuyến đường hoa thanh niên tại khu phố Kim Giao.

* Hơn 100 cán bộ ban ngành, đoàn thể Khối dân vận phường Long Tâm (TP.Bà Rịa) và ĐVTN thành phố ra quân trồng 400 cây hoàng yến tại khu đất trống ở khu phố 5 (phường Long Tâm).

* Tại huyện Đất Đỏ, Huyện Đoàn trao tặng 9 bản đồ hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” cho các cơ sở Đoàn chuyên trách; ra mắt mô hình “Đội hình thanh niên bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông”, thực hiện tuần tra trên các tuyến đường trung tâm huyện; dọn dẹp vệ sinh công viên Nguyễn Thị Hoa; xoá bảng quảng cáo, rao vặt sai quy định trên tuyến đường Phan Đăng Lưu (TT.Đất Đỏ) dài hơn 1km.

* Chiều cùng ngày, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức hội trại thanh niên dân tộc tôn giáo với các hoạt động hội thi bóng ném, tổ chức các trò chơi dân gian văn hoá dân tộc, hội thi tinh hoa ẩm thực bản sắc dân tộc và sinh hoạt lửa trại.

