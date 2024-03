Nguy cơ tử vong cao do bệnh dại

Tính từ ngày 1/1 đến 20/2/2024, cả nước ghi nhận 17 ca tử vong nghi dại, do dại ở 13 tỉnh, thành phố, tăng 8 ca so với cùng kỳ năm 2023. Trong tháng 1/2024, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 422 người bị chó, mèo cắn đi tiêm ngừa.Tính từ ngày 1/1 đến 20/2/2024, cả nước ghi nhận 17 ca tử vong nghi dại, do dại ở 13 tỉnh, thành phố, tăng 8 ca so với cùng kỳ năm 2023. Trong tháng 1/2024, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 422 người bị chó, mèo cắn đi tiêm ngừa.