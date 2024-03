Dân vận khéo, tạo đồng thuận trong Nhân dân

Bằng sự khéo léo trong dân vận, những khu đất công, tuyến đường giao thông nông thôn ở TP.Bà Rịa được cán bộ, người dân đồng lòng, chung sức cải tạo, nâng cấp.

Cán bộ, người dân phường Long Tâm trồng cây xanh bảo vệ môi trường ở khu đất công tại khu phố 5.

Nhân dân đồng thuận, chung sức

Trước đây, khu đất công rộng hơn 1ha nằm cạnh các đường Phan Anh - Nguyễn Văn Hưởng - Võ Thị Sáu - Nguyễn Văn Nguyễn (KP.5, phường Long Tâm) thường xuyên bị một số người mang rác đến đổ trộm. Những thùng xốp, túi ni lông, rác sinh hoạt bừa bộn, bốc mùi hôi thối… là hình ảnh xấu xí thường thấy ở khu đất này.

“Lực lượng chức năng thường xuyên thu gom, khu phố cũng tuyên truyền, vận động nhưng lợi dụng lúc vắng vẻ, một số người lại đổ rác trộm. Để giải quyết dứt điểm tình trạng trên, phường quyết tâm cải tạo khu đất này”, ông Lê Xuân An, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Khối Dân vận phường Long Tâm cho biết.

Với quyết tâm đó, cuối năm 2023, phường huy động lực lượng ĐVTN, hội viên phụ nữ, người dân ra quân thu gom rác thải và thuê máy móc san ủi khu đất bằng phẳng. Đầu tháng 3/2024, Khối Dân vận phường đã thực hiện mô hình dân vận khéo “Tuyến đường hoa” ở khu đất công này. Gần 170 cán bộ, đoàn viên, hội viên, người dân đã chung sức trồng 300 cây hoa hoàng yến. Khu đất nay trở nên sạch sẽ, nhiều cây hoàng yến đã nở hoa vàng đẹp, môi trường sống trong lành hơn.

Mô hình tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, hạn chế ô nhiễm môi trường, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” và phong trào “Đô thị sạch, đẹp, đường phố an toàn” do Đảng ủy phường phát động. Phường cũng tuyên truyền, vận động cán bộ, Nhân dân chung tay chăm sóc, bảo vệ cây. "Thời gian tới, phường sẽ vận động xã hội hóa để lắp camera an ninh ở khu vực này nhằm phát hiện những trường hợp đổ rác trộm để xử lý nghiêm minh", ông An chia sẻ.

Năm 2023, TP.Bà Rịa có 205 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Các mô hình, điển hình tập trung về công tác cải cách thủ tục hành chính; tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; giải quyết các vấn đề dân sinh; lập lại trật tự đô thị, trật tự xây dựng... Qua đó, góp phần giải quyết các nhu cầu và những vấn đề nảy sinh trong đời sống hàng ngày của Nhân dân.

Trước đây, đường 84A, ấp Đông, xã Long Phước dài 1km là con đường đất. Con đường nhỏ, chỉ rộng 1m khiến việc đi lại khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Năm 2018, thực hiện mô hình dân vận khéo “Vận động Nhân dân hiến đất làm đường”, Khối vận xã Long Phước cùng Chi bộ ấp Đông tuyên truyền, vận động 25 hộ dân hiến gần 800m2 đất để mở rộng đường. Hơn 1 năm sau, người dân tiếp tục đóng góp ngày công, kinh phí, vật liệu để bê tông hóa tuyến đường.

Năm 2022, khi được Nhà nước đầu tư cho thảm nhựa tuyến đường, bà con rất phấn khởi. Với tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, bà con tiếp tục đóng góp hơn 30 triệu đồng để lắp đèn chiếu sáng tuyến đường. “Con đường nay đã sạch sẽ, rộng rãi, người dân đi lại an toàn hơn”, ông Trương Văn Lượng (tổ 3, ấp Đông, xã Long Phước) vui mừng nói.

Ở xã Hòa Long, từ 2015 đến nay, một trong những dấu ấn nổi bật trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” là xã hội hóa lắp đèn chiếu sáng ngõ, hẻm. Tính đến nay, người dân trong xã đã đóng góp gần 700 triệu đồng để lắp đèn chiếu sáng ở 60 tuyến đường hẻm, tổng chiều dài 25km. Có đèn chiếu sáng thâu đêm, người dân đi lại an toàn, nạn trộm cắp vặt cũng giảm.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Theo bà Lê Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bà Rịa, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ngày càng có chuyển biến mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu đã được nhân rộng và thực hiện hiệu quả, như: bê tông hóa các tuyến đường hẻm và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng; vận động Nhân dân chung tay bảo vệ môi trường, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường hẻm; vận động chủ nhà trọ tự quản về an ninh trật tự… Qua đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, lan tỏa những việc làm hay, sáng tạo, hiệu quả thiết thực, tạo sự chuyển biến tích cực trong cộng đồng.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục tăng cường, đổi mới công tác dân vận. Trong đó, thành phố đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Trong đó, chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở cơ sở, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bài, ảnh: THI PHONG