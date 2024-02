Tiếng vo ve trong tai là bệnh gì?

Hỏi: Thưa bác sĩ, tôi 63 tuổi, vài tháng gần đây trong tai tôi có tiếng vo ve như ong kêu nhưng không đau, thường xảy ra vào buổi tối. Xin bác sĩ cho biết đó là bệnh gì và chữa trị như thế nào?

Trả lời: Chào anh, qua những mô tả trong thư thì có thể anh đã bị chứng ù tai, biểu hiện bằng việc nghe thấy tiếng ồn trong tai như tiếng vo ve, tiếng chuông, tiếng huýt sáo, tiếng gió thổi, tiếng rít… nhưng thực tế không hề có những tiếng ấy. Theo một khảo sát của Hội Tai mũi họng, khoảng 10 đến 15% dân số mắc phải chứng ù tai, phần lớn là người trên 60 tuổi và tiếng ù thường đồng bộ với nhịp tim.

Ù tai có thể xảy ra liên tục hoặc ngắt quãng, nhất là vào buổi tối hoặc không gian bên ngoài im ắng, ù ở tai này hoặc tai kia và cũng có thể ở cả 2 tai. Nó gây ra bởi sự thay đổi bất thường của nơ ron thần kinh vùng vỏ não có chức năng điều khiển hoạt động của thính giác, thường gặp ở tai giữa mà nguyên nhân là xơ vữa động mạch, dị dạng mạch máu. Khi đó, chuyển động của máu trong động mạch cảnh, tĩnh mạch cảnh sẽ được nơ ron thần kinh thính giác ghi nhận khiến người ấy nghe thấy những âm thanh phát ra từ trong đầu.

Ngoài ra, ù tai cũng có thể do cơ siết họng hoặc cơ căng màn hầu hoặc cơ bàn đạp ở tai giữa gây ra, tạo thành âm thanh giống như tiếng gõ, hoặc do một số loại thuốc gây độc cho tai trong như thuốc trị bệnh lao, do viêm tai ngoài, tai giữa, tắc nghẽn ống tai do có nhiều ráy tai, trong tai có dị vật, rối loạn chức năng khớp thái dương hàm, rối loạn chức năng vòi tai, cơn đau nửa đầu, chấn thương hộp sọ, lão hóa cơ quan thính giác hoặc làm những công việc phải tiếp xúc với tiếng ồn lớn, kéo dài nhiều năm…

Ù tai thường đi chung với nghe không rõ, đôi khi kèm theo chóng mặt. Ù tai không gây nguy hại cho người mắc phải nó nhưng nó gây ra cảm giác khó chịu, tâm trạng lo lắng dẫn đến mất ngủ, suy nhược cơ thể... Vì vậy, anh nên đến các cơ sở y tế có khoa tai - mũi - họng để thăm khám nhằm phát hiện sớm các bệnh lý nếu có để được điều trị kịp thời.

Với những người còn trẻ, nên hạn chế việc thường xuyên đeo tai nghe với âm lượng lớn nhằm tránh bị ù tai khi về già. Với những người phải làm việc trong môi trường nhiều tiếng ồn như thợ máy, thợ khoan, thợ phá đá… thì nên đeo bộ che tai. Nếu mắc phải những bệnh về tai thì nên chữa ngay. Không ngoáy tai bằng những vật có thể gây tổn thương tai trong, màng nhĩ, giảm cân nếu béo phì. Nếu bị cao huyết áp, tai dễ nhạy cảm với tiếng ồn thì cần điều trị để huyết áp ổn định…

Bs TRẦN VĂN PHƯƠNG