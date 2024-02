Tết Giáp Thìn vui tươi, an toàn, tiết kiệm

Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm - đây là đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc họp sáng 16/2.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện tốt công tác tổ chức Tết.

Chăm lo chu đáo

Thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động ban hành Chỉ thị số 53-CT/TU, ngày 5/12/2023 về việc “Tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024” và kịp thời triển khai đến các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm chuẩn bị thật tốt những điều kiện phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đã quan tâm, thực hiện tốt công tác chuẩn bị, chăm lo, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí Tết cho Nhân dân; bảo đảm tiết kiệm. Đặc biệt là chăm lo chu đáo cả về vật chất lẫn tinh thần để tất cả đối tượng chính sách, người có công, người nghèo đón Tết, vui Xuân. Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị và có kế hoạch cụ thể, sẵn sàng về thời gian thực hiện, đồng thời thu hút nguồn lực xã hội để chăm lo vật chất, tinh thần cho Nhân dân, nên công tác tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn tỉnh được thực hiện chu đáo và hiệu quả. Tổng kinh phí chi tổ chức và trợ cấp Tết là 262,77 tỷ đồng, tăng hơn 1,26 tỷ đồng so với Tết Quý Mão năm 2023.

Bên cạnh đó, các địa phương đã chủ động huy động các DN, nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ chăm lo Tết cho người dân trên địa bàn, bảo đảm mọi nhà, mọi người, đều được vui Xuân, đón Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên, DN, doanh nhân và các nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh thăm hỏi, hỗ trợ, trợ cấp Tết cho người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách... gần 164 ngàn suất với tổng số tiền 120,1 tỷ đồng.

Tết vui tươi, an toàn

Hoạt động cung ứng hàng hóa, kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường, dịch vụ trong dịp Tết, nhất là việc kiểm soát hoạt động buôn bán xăng, dầu được đẩy mạnh, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân. Công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường trong dịp Tết được quan tâm thực hiện.

Hơn 684 ngàn lượt khách đến Bà Rịa - Vũng Tàu trong dịp Tết. Trong ảnh: Du khách vui chơi, tắm biển tại Bãi Sau, TP. Vũng Tàu dịp Tết.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, tổ chức được nhiều hoạt động, địa điểm tham quan phục vụ người dân vui chơi trong dịp Tết, bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. An ninh, trật tự, an toàn trong dịp Tết được bảo đảm, tai nạn giao thông, cháy nổ được kiểm soát chặt chẽ, các chỉ số đều giảm so với cùng kỳ năm 2023.

Đón hơn 684 ngàn lượt khách

Các khu du lịch (KDL) và bãi tắm đã đón nhiều khách đến du lịch, vui chơi, tắm biển. Các huyện, thị xã và thành phố đều chuẩn bị các sự kiện và lực lượng tiếp đón chu đáo khách đến tham quan và nghỉ dưỡng tại tỉnh.

648 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn Lực lượng công an đã tăng cường tuần tra, xử phạt trên các tuyến đường; đã phát hiện và lập biên bản 1.214 trường hợp (trong đó, có 123 trường hợp không đội nón bảo hiểm khi đi mô tô; 294 trường hợp vi phạm về tốc độ; 648 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn; 149 trường hợp vi phạm khác). Lực lượng công an đã tạm giữ 22 ô tô và 708 mô tô; tước giấy phép lái xe 281 trường hợp vi phạm. Không có trường hợp tổ chức đua xe trái phép trên địa bàn…

Theo ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch, từ ngày 10 đến ngày 14/2 (tức từ mùng 1 đến mùng 5 Tết), Bà Rịa - Vũng Tàu đón hơn 684 ngàn lượt khách (tăng 2,23% so với dịp Tết Quý Mão năm 2023) tham quan du lịch, giải trí, lưu trú tại các khách sạn, KDL, bãi tắm. Trong đó, khách lưu trú hơn 181 ngàn lượt khách, riêng khách quốc tế gần 10,9 ngàn lượt. Doanh thu đạt 558,428 tỷ đồng, tăng 3,73% so với dịp Tết Quý Mão năm 2023. Công suất phòng khoảng 80-85%.

Các KDL, bãi tắm ứng trực cứu hộ bảo đảm số lượng và chuyên môn theo yêu cầu, trang bị 100% phao bơi có dây đeo an toàn, thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn cho du khách và Nhân dân vui chơi, tắm biển.

