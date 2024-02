Số người khám, cấp cứu dịp Tết Nguyên đán cả nước tăng 30,2%

Bộ Y tế cho biết, từ ngày 8 đến 13/2 (từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 4 Tết Giáp Thìn), các cơ sở y tế cả nước đã tiếp nhận hơn 321 ngàn lượt người bệnh đến khám, cấp cứu, tăng 30,2% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023.

Tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú hơn 117 ngàn người (tăng 2,1%); các cơ sở y tế thực hiện hơn 13 ngàn ca phẫu thuật, trong đó có 2.878 ca phẫu thuật cấp cứu (giảm 7,6%); cả nước có hơn 13 ngàn ca đỡ, mổ đẻ, giảm 7,3% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023.

Các cơ sở y tế trong cả nước tiếp nhận khám, cấp cứu cho hơn 19 ngàn trường hợp nghi liên quan đến giao thông, giảm 12,1% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023, trong đó có 8.032 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi (giảm 2%); chuyển tuyến trên điều trị 2.284 trường hợp (giảm 1,8%).

So với Tết năm trước, số ca tai nạn do pháo nổ, chất nổ tăng 52%. Trong 583 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa thì có tới 302 trường hợp phải nhập viện điều trị. Ngoài ra cũng có 82 trường hợp khám, cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế khác, tăng 60 ca so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023, trong đó có 5 trường hợp tử vong (tăng 3 trường hợp).

Trong 6 ngày không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm đông người mắc, không có trường hợp tử vong. Tuy nhiên, vẫn còn ghi nhận một số ca ngộ độc thực phẩm lẻ tẻ được ghi nhận tại một số cơ sở điều trị trên toàn quốc.

BÍCH THỦY