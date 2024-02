Khen thưởng 3 cá nhân tự giao nộp vũ khí

Chiều 23/2, Công an phường Long Tâm (TP.Bà Rịa) đã tổ chức tặng Giấy khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tự giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND và Công an phường Long Tâm (TP.Bà Rịa) tặng Giấy khen và quà cho 3 cá nhân tự giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Trước đó, qua công tác tuyên truyền, vận động của lực lượng công an phường, bà Hoàng Thị Như Yến (KP.3) đã tự giao nộp 4 kíp nổ cối và 102 viên đạn quân dụng các loại; ông Triệu Nguyễn Quảng Nguyên (KP.2) tự giao nộp 1 khẩu súng quân dụng K54; ông Phan Tiến Dũng (KP.2) tự giao nộp 94 loại vật liệu nổ.

Trung tá Hà Anh Đức, Trưởng Công an phường Long Tâm cho biết, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, công an phường sẽ cử cán bộ và đưa phương tiện đến tận nơi để thu nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo do Nhân dân giao nộp.

Tin, ảnh: PHƯỚC AN