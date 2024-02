Bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân

Năm 2024, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề ra mục tiêu: lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) đạt 42,5%, tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt 34%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 93,5% dân số và lộ trình tiến tới BHXH, BHYT toàn dân. Ông Phạm Ngọc Sơn, Giám đốc BHXH tỉnh đã có những chia sẻ với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu về việc tập trung hoàn thành mục tiêu này.

*Phóng viên: Thưa ông, năm 2023, các chỉ tiêu đã đạt những kết quả tích cực, từng bước khẳng định chính sách BHXH, BHYT là hai trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Đề nghị ông thông tin cụ thể về những kết quả này?

- Ông Phạm Ngọc Sơn: Ngành BHXH đã từng bước khẳng định chính sách BHXH, BHYT là hai trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Số người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tiếp tục tăng qua các năm; số người tham gia BHYT vượt mục tiêu đề ra, tiệm cận mục tiêu BHYT toàn dân.

Tính đến ngày 31/12/2023, số người tham gia BHXH toàn tỉnh là hơn 239 ngàn người, đạt tỷ lệ 40,61% lực lượng lao động (tăng gần 12 ngàn người so với năm 2022). Số người tham gia BHTN hơn 217 ngàn người, đạt 100,27% kế hoạch. Tỷ lệ người tham gia BHTN so với lực lượng lao động trong độ tuổi đạt 36,9%. Số người tham gia BHYT hơn 1,085 triệu, đạt tỷ lệ bao phủ 93,8% dân số (bao gồm người dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được BHXH tỉnh khác cấp thẻ BHYT), tăng gần 29 ngàn người so với năm 2022.

Các chỉ tiêu về số lượng người tham gia vượt kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Tỷ lệ người tham gia BHXH, BHTN so với lực lượng lao động trong độ tuổi và người tham gia BHYT so với dân số vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

*Theo ông, kết quả ấn tượng kể trên thu được từ đâu?

- Trước tiên, phải kể đến công tác tham mưu, phối hợp rất hiệu quả. Cụ thể, BHXH tỉnh đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy văn bản về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh; cùng với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện bảo BHXH, BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2023-2025…

Đặc biệt, ngành đã phối hợp với Sở LĐTBXH hoàn thiện hồ sơ, văn bản xin chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng Nghị quyết hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho người từ 65 tuổi đến dưới 80 tuổi trên địa bàn tỉnh; xây dựng hồ sơ đề nghị tăng mức hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện và ký kết các văn bản liên ngành với UBMTTQ Việt Nam, Hội Nông dân, Hội LHPN tỉnh; lập danh sách người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, thoát nghèo chuẩn tỉnh bị cắt giảm BHYT trong năm 2023, tập trung vận động tham gia BHYT hộ gia đình.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông cũng được triển khai đồng bộ với nhiều hình thức; tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH tự nguyện, BHYT. Đảng ủy, Ban Giám đốc BHXH tỉnh tổ chức làm việc trực tiếp tại 7 huyện, thị xã, thành ủy nhằm tranh thủ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương gấp rút đôn đốc phát triển người tham gia, thu, giảm tiền chậm đóng những tháng cuối năm 2023.

Viên chức BHXH tỉnh tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho người dân.

*Để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2024, BHXH tỉnh triển khai những đầu việc nào, thưa ông?

- Năm 2024, BHXH tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp với tinh thần chủ động, đồng bộ và toàn diện: phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai đồng bộ, thực hiện các giải pháp phát triển người tham gia, hoàn thành các chỉ tiêu về người tham gia BHXH, BHTN, BHYT năm 2024. Tiếp tục nỗ lực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông; triển khai đa dạng, linh hoạt các hình thức truyền thông chính sách BHXH, BHYT phù hợp với tình hình thực tế theo từng thời điểm, từng địa phương, từng nhóm đối tượng; tạo sự đồng thuận để người dân chủ động tham gia BHXH, BHYT.

BHXH tỉnh cũng tập trung rà soát, đánh giá, mở rộng mạng lưới tổ chức dịch vụ thu và nhân viên thu BHXH, BHYT, tạo thuận lợi cho người tham gia BHXH, BHYT. Đơn vị nỗ lực giải quyết, chi trả đầy đủ, kịp thời quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chế độ, chính sách BHXH, BHYT; đẩy mạnh chuyển đổi số, cung ứng dịch vụ công trực tuyến…

Mặt khác, BHXH tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, nhằm bảo đảm quyền lợi của người lao động; tổ chức tốt việc tư vấn, giải đáp chính sách góp phần nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, tăng mức độ hài lòng của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.

*Xin cảm ơn ông!

QUANG LÊ

(Thực hiện)