Bàn giao nhà đại đoàn kết tới hộ nghèo

Sáng 6/2, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc cùng các tổ chức thành viên tổ chức bàn giao 3 ngôi nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn xã.

Đại diện chính quyền địa phương và nhà tài trợ bàn giao nhà cho bà Nguyễn Thị Phúc.

Đó là các gia đình ông, bà: Trương Đình Hùng (ấp 4B), Nguyễn Thị Phúc (ấp 1), Đỗ Công Tuyến (ấp 2). Mỗi căn nhà rộng 60m2, tổng chi phí xây dựng từ 100-120 triệu đồng, trong đó, mỗi hộ được hỗ trợ 80 triệu đồng, số còn lại do gia đình tự bỏ thêm hoặc được người thân, gia đình hỗ trợ (căn nhà của ông Hùng, bà Phúc do Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Vũng Tàu tài trợ, căn còn lại của ông Tuyến do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tài trợ).

Việc bàn giao nhà càng trở nên ý nghĩa hơn khi các gia đình được chuyển vào căn nhà mới kịp đón Tết Nguyên đán 2024. Dịp này, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã đã trao tặng quà từ 3-4 triệu đồng/hộ, giúp các gia đình có thêm cái Tết ấm cúng và đầy đủ hơn.

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH