9 kỳ thi đánh giá năng lực để tuyển sinh ĐH trong năm 2024

Năm 2024, có 9 đơn vị tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực - tư duy để tuyển sinh ĐH.

Năm 2023, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có khoảng 2.700 thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Kỳ thi đánh giá năng lực 2024 ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh: Thí sinh có thể tham gia 1 đợt hoặc cả 2 đợt dự thi. Đợt 1 tại 24 tỉnh, thành phố: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đắk Lắk, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ, Bạc Liêu, Kiên Giang. Đợt 2 tại 12 tỉnh, thành phố: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang, An Giang. Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến tại trang: https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/; xem thông tin về đề thi mẫu, hướng dẫn đăng ký thi và phương thức thanh toán sẽ được tại địa chỉ http://cete.vnuhcm.edu.vn/thi-danh-gia-nang-luc.html.

Kỳ thi đánh giá năng lực 2024 ĐH Quốc gia Hà Nội: Dự kiến diễn ra từ tháng 3 đến tháng 6, với 6 đợt thi. Lịch thi có thể thay đổi và thông báo tới thí sinh trước 14 - 21 ngày thi chính thức. Mỗi thí sinh được đăng ký dự thi tối đa 2 lượt/năm. Thời gian đăng ký giữa hai ca thi liền kề cách nhau 28 ngày (tính cả ngày lễ, thứ Bảy, Chủ nhật). Lệ phí dự thi là 500 ngàn đồng/lượt thi.

Kỳ thi đánh giá tư duy Trường ĐH Bách khoa Hà Nội: Có 6 đợt thi đánh giá tư duy. Đợt đầu tiên diễn ra vào ngày 2 và 3/12/2023 và đợt cuối vào ngày 15 và 16/6/2024. Các đợt thi sẽ được tổ chức tại 8 địa phương: Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Hải Phòng, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng. Thí sinh dự thi được cấp giấy chứng nhận kết quả thi có thời hạn trong 2 năm và có thể sử dụng điểm số này để đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH chấp nhận kết quả này.

Kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt 2024 Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh: Có 3 đợt thi để xét tuyển vào các ngành đào tạo của trường. Kỳ thi với 6 bài thi: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, tiếng Anh. Thí sinh có thể lựa chọn đăng ký một hoặc nhiều bài thi trong số các bài thi ở trên để đăng ký xét tuyển vào các ngành học có áp dụng phương thức tuyển sinh theo hình thức xét tuyển dựa trên đề án tuyển sinh của trường. Thí sinh đăng ký dự thi và nộp lệ phí đăng ký theo hình thức trực tuyến, được quyền lựa chọn ca thi và địa điểm thi phù hợp. Thí sinh làm bài thi trên máy vi tính tại các điểm thi do trường tổ chức.

Kỳ thi đánh giá năng lực 2024 Trường ĐH Sư phạm Hà Nội: Trường ĐH Sư phạm Hà Nội công bố chỉ có duy nhất một đợt thi đánh giá năng lực trong năm 2024, dự kiến diễn ra vào ngày 11/5.

Kỳ thi TestAS của Trường ĐH Việt Đức: Bài thi TestAS bao gồm hai phần là phần kiểm tra chính (Core Test) và phần kiểm tra chuyên ngành (Subject- Specific Test) bao gồm các nhóm ngành về khoa học tự nhiên, kỹ thuật và kinh tế. Thí sinh sẽ làm bài thi theo hình thức trắc nghiệm, hoàn toàn bằng tiếng Anh và không sử dụng đến sự hỗ trợ của máy tính cầm tay. Kỳ thi TestAS sẽ diễn ra vào ngày 25/5/2024.

Kỳ thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính tại Trường ĐH Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh: Gồm 6 bài độc lập: Toán, Vật lý, Hóa học, tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý. Trong đó, môn Toán có thời gian làm bài 90 phút, các môn còn lại là 60 phút với hình thức trắc nghiệm. Lệ phí 115.000 đồng/môn thi/thí sinh.

Kỳ thi đánh giá năng lực Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội 2024: Trường tổ chức 3 đợt nhận hồ sơ vào tháng 1, 4 và 7/2024. Thí sinh nộp hồ sơ trực tuyến tại website: apply.usth.edu.vn. Tham dự kỳ thi này, thí sinh phải thi kiểm tra kiến thức tại trường hoặc quy đổi kết quả thi tốt nghiệp THPT (đối với đợt 3), đồng thời tham dự phỏng vấn trực tuyến với hội đồng phỏng vấn tuyển sinh của trường.

Kỳ thi đánh giá năng lực Bộ Công an: Hiện nay thời gian tổ chức kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 chưa được công bố. Năm 2023, kỳ thi đánh giá của Bộ Công an được tổ chức vào ngày 2 và 3/7.

HẢI BÌNH