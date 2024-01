Vắc xin 5 trong 1 trở lại, phụ huynh vui mừng

Sau thời gian gián đoạn do thiếu nguồn cung ứng, ngày 11/1, tất cả các trạm y tế (TYT) trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức tiêm vắc xin 5 trong 1 trở lại cho trẻ theo chương trình tiêm chủng mở rộng. Đây là tin vui cho các phụ huynh, nhất là những gia đình khó khăn.

Nhân viên TYT xã Hòa Long (TP.Bà Rịa) tiêm vắc xin 5 trong 1 cho trẻ.

Có vắc xin mừng lắm rồi!

Chưa đến giờ tiêm chủng, nhưng từ sáng sớm, nhiều phụ huynh ở phường 11 (TP.Vũng Tàu) đã đưa con đến TYT phường ngồi chờ để làm thủ tục trước khi tiêm vắc xin 5 trong 1 cho trẻ. Các phụ huynh cho biết, con trễ mũi tiêm, nhưng không có vắc xin khiến họ băn khoăn, lo lắng. Trong khi, những gia đình này không có điều kiện cho con em tiêm vắc xin dịch vụ. Khi được TYT phường mời đưa trẻ đến tiêm chủng vắc xin 5 trong 1, phụ huynh đều vui mừng.

Chị Nguyễn Bửu Như Quỳnh (890 đường 30/4, TP.Vũng Tàu) đưa con 11 tháng tuổi đến TYT phường 11 tiêm vắc xin 5 trong 1 cho hay, theo lịch thì bé phải được tiêm mũi 1 vắc xin 5 trong 1 khi 2 tháng tuổi, nhưng lúc đó trạm y tế không có vắc xin nên gia đình phải chờ. Đến tháng thứ 3 vẫn không có vắc xin ở trạm, gia đình chị phải cho bé đi tiêm dịch vụ, với giá gần 1 triệu đồng. “Giá tiêm vắc xin dịch vụ quá cao so với thu nhập của gia đình nên chúng tôi không thể tiếp tục cho con tiêm dịch vụ những mũi sau, đành phải chờ để tiêm vắc xin ở TYT. Chờ đợi suốt 8 tháng, hôm nay mới có vắc xin ở trạm, chúng tôi mừng lắm!”, chị Quỳnh bày tỏ.

Bác sĩ Ngô Như Quỳnh, Phụ trách chương trình tiêm chủng mở rộng (Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm Ký sinh trùng, Côn trùng, CDC tỉnh) giám sát công tác tiêm chủng tại TYT phường 11 (TP.Vũng Tàu).

Con gái của chị Trần Thị Mỹ Chi (tổ 14, ấp Bắc 3, xã Hòa Long, TP.Bà Rịa) cũng phải chờ gần 11 tháng mới được tiêm mũi 1 vắc xin 5 trong 1. Chị Chi cho biết, gia đình chị theo dõi chặt lịch tiêm vắc xin cho trẻ trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Khi con đến tuổi tiêm vắc xin 5 trong 1, chị nhiều lần đến trạm hỏi nhưng không có vắc xin. Đợt này vắc xin về, chị vui mừng chia sẻ: “Nghe có vắc xin 5 trong 1, tôi đưa con ra trạm tiêm từ sáng sớm, đi trễ sợ hết thuốc. Con tiêm được mũi đầu nên tôi cũng bớt lo. Mong sao vắc xin 5 trong 1 không bị thiếu nữa để con tôi được tiêm đầy đủ các mũi vắc xin phòng bệnh”.

Bảo đảm 100% trẻ được tiêm ít nhất 1 mũi

Bác sĩ Đặng Văn Bảo, Trưởng TYT xã Hòa Long cho biết, theo chương trình tiêm chủng mở rộng, mỗi trẻ được tiêm đủ 3 mũi vắc xin 5 trong 1 khi các em ở độ tuổi 2 đến 5 tháng. Thế nhưng, do thiếu vắc xin trong thời gian dài nên có khoảng 80% trẻ tiêm trễ so với lịch tiêm. Do vậy, đợt này TYT phường ưu tiên tiêm mũi 1 cho trẻ 2 đến 18 tháng, tiêm mũi 2 cho trẻ từ 12 đến 18 tháng. “Xã Hòa Long được phân bổ 50 liều vắc xin 5 trong 1 nên chúng tôi tổ chức tiêm trong ngày 11/1”, bác sĩ Đặng Văn Bảo cho hay.

Qua rà soát, toàn tỉnh có khoảng 2.700 trẻ chưa tiêm mũi 1; 5.500 trẻ chưa tiêm mũi 2; hơn 6.400 trẻ chưa tiêm mũi 3 vắc xin 5 trong 1. Sau khi tiêm đợt này, bảo đảm 100% trẻ trong độ tuổi 2 đến 18 tháng được tiêm 1 mũi vắc xin, khoảng 50% trẻ được tiêm 2 mũi (kể cả số trẻ đã tiêm dịch vụ).

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh cho biết, tình trạng thiếu vắc xin 5 trong 1 diễn ra tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Riêng Bà Rịa - Vũng Tàu, vắc xin này thiếu từ tháng 12/2022, đến tháng 8, 9/2023 được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cấp về 2.600 liều nhưng không đủ tiêm cho trẻ. Sau đó, toàn tỉnh tiếp tục bị gián đoạn vắc xin do thiếu nguồn cung ứng từ Viện. Đầu tháng 1/2024, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương phân bổ cho tỉnh 5.100 liều vắc xin 5 trong 1 từ nguồn viện trợ của Chính phủ Úc. Khi tiếp nhận vắc xin, CDC tỉnh chỉ đạo TTYT các địa phương triển khai ngay tiêm vắc xin cho trẻ. Trong đó, ưu tiên tiêm mũi 1 cho trẻ từ 2 đến 18 tháng, nhất là tiêm trước cho nhóm trẻ từ 2 tháng tuổi; tiêm trả mũi 2, 3 cho trẻ chưa tiêm đủ 3 mũi kể cả trẻ trên 12 tháng nhưng không được quá 18 tháng. Các trạm tổ chức tiêm cho trẻ vào ngày 11 và 12/1, nếu còn dư vắc xin sẽ tiêm vét vào ngày 25/1.

“Khi nhận được quyết định của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương phân bổ vắc xin 5 trong 1, chúng tôi yêu cầu các TTYT, TYT khẩn trương tổ chức tiêm để trẻ nhanh chóng được tiếp cận vắc xin”, bác sĩ Nguyễn Viết Điện, Giám đốc CDC tỉnh thông tin.

