Thăm, chúc Tết, tặng quà các cá nhân, đơn vị

Sáng 23/1, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh do ông Lê Văn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc Tết: Hội Nhà báo tỉnh, Hội VH-NT tỉnh, Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Văn phòng thường trú báo Nhân dân, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài PT-TH tỉnh.

Tại các nơi đến thăm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Minh đánh giá, năm 2023, hoạt động của các cơ quan báo chí, văn học, nghệ thuật có nhiều đổi mới. Các cơ quan báo chí đã tích cực đồng hành với tỉnh, phản ánh sinh động, chân thực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng và xây dựng Đảng.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo tỉnh, ông Lê Văn Minh chúc đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên, nhân viên các cơ quan báo chí và Hội VH-NT tỉnh đón Tết Nguyên đán vui tươi, đầm ấm, năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

* Ngày 23/1, Đoàn công tác do ông Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn, đã thăm, chúc mừng các tổ chức tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đoàn đã thăm 10 tổ chức, 10 cá nhân tôn giáo và 14 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại TP.Bà Rịa, TP.Vũng Tàu, TX.Phú Mỹ, huyện

Châu Đức.

Tại mỗi điểm đến, ông Lê Hồng Ngọc biểu dương những đóng góp của các tổ chức, cá nhân và mong muốn, các tổ chức tôn giáo, người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời

gian tới.

* Sáng 23/1, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh do ông Nguyễn Văn Lợi, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, đến thăm, chúc thọ các cụ tròn 100 tuổi trên địa bàn TX.Phú Mỹ.

Đoàn đã đến thăm, chúc thọ các cụ: Huỳnh Thị Đát (thôn Tân Ro, xã Châu Pha), Trần Thị Biền (thôn Tân Lễ B, xã Châu Pha), Đinh Văn Ngụ (KP. Thị Vải, phường Mỹ Xuân).

Tại mỗi nơi đến, ông Nguyễn Văn Lợi thăm hỏi sức khỏe và chúc thọ các cụ, đồng thời, trao Thiếp mừng thọ 100 tuổi, 5m vải lụa của Chủ tịch nước tặng và quà mừng thọ của tỉnh cho các cụ.

* Đoàn do bà Đinh Thị Trúc My, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà, chúc thọ các cụ tròn 100 tuổi trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, gồm các cụ: Phạm Văn Vận (ấp Phú Tâm, xã Hòa Hiệp), Nguyễn Hữu Giỏ (ấp 6, xã Hòa Hội), Nguyễn Thị Chích (ấp Trang Hoàng, xã Bông Trang), Trương Thị Yến (ấp Hồ Tràm, xã

Phước Thuận).

Tại các nơi đến thăm, Đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc thọ các cụ và trao Thiếp mừng thọ 100 tuổi của Chủ tịch nước, vải lụa và quà mừng thọ của Tỉnh ủy cho các cụ.

* Sáng cùng ngày, Đoàn công tác của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Long Điền do ông Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Huyện ủy Long Điền làm Trưởng đoàn, đến thăm, tặng quà, chúc Tết các đơn vị, gồm: Trung tâm Điều dưỡng Thương binh - Người có công Long Đất, Đoàn an điều dưỡng 298, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, Điện lực Long Điền, Ban Quản lý các khu du lịch huyện, Nhà Xã hội Long Hải.

Tiếp đó, Đoàn đã đến thăm 2 gia đình vợ liệt sĩ, gồm: bà Trần Thị Vinh (TT. Long Hải) và bà Lê Thị Đệ (xã Phước Tỉnh).

Dịp này, Đoàn đã gửi tặng mỗi đơn vị phần quà Tết trị giá 1 triệu đồng và 2 triệu đồng tiền mặt; tặng mỗi cá nhân 1 triệu đồng tiền mặt.

* Chiều 23/1, Hội LHPN TP.Vũng Tàu tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” trao quà cho hội viên phụ nữ nhân dịp Tết.

Tại chương trình, Hội LHPN TP.Vũng Tàu đã tặng 34 phần quà (mỗi phần quà gồm quà và tiền mặt, trị giá 1,2 triệu đồng/phần) cho hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tặng 17 phần quà cho cán bộ phụ nữ phường, xã (trị giá 300 ngàn đồng/phần). Chi phí tặng quà do Hội LHPN TP.Vũng Tàu phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang, các đồn biên phòng trên địa bàn thành phố vận động và các nhà hảo tâm ủng hộ.

* Ngày 23/1, Hội phụ nữ và Đoàn thanh niên Phòng Hậu cần Công an tỉnh, tổ chức thăm, trao 100 suất quà (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng) cho gia đình phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Châu Đức; 50 suất cho CBCS, CNV thuộc Phòng Hậu cần và trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19 được Hội Phụ nữ Công an tỉnh đỡ đầu.

