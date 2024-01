Nhiều hoạt động hướng về người có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 23/1, Phòng Hậu cần, Hội Phụ nữ và Đoàn thanh niên (Công an tỉnh) phối hợp Hội LHPN huyện Châu Đức tặng 100 phần quà Tết cho các hộ khó khăn trên địa bàn huyện. Kinh phí trao quà là 50 triệu đồng, được trích từ các nguồn do Công an tỉnh vận động.

100 phần quà Tết được trao tặng cho các hộ khó khăn trên địa bàn huyện Châu Đức.

Sáng cùng ngày, 67 cơ sở trường học trên địa bàn huyện đã đóng góp được 580 triệu đồng để hỗ trợ Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Lê Thanh Kính, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện cho biết, sau gần 1 tuần phát động, các đơn vị trường học từ khối THCS, tiểu học, mầm non đều tích cực hưởng ứng. Ngoài ra, để nêu cao tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ học sinh khó khăn có cái Tết vui tươi, ấm áp, Phòng GD&ĐT huyện cũng đã yêu cầu các đơn vị, trường học trên địa bàn rà soát, nắm rõ các trường hợp học sinh khó khăn để có biện pháp hỗ trợ, nhằm động viên tinh thần, giúp các em vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Trao quà Tết cho học sinh Trường THCS Phan Bội Châu.

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG