Huyện Đất Đỏ: Các tổ chức tôn giáo thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước

Chiều 29/1, UBMTTQ Việt Nam huyện Đất Đỏ tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023, họp mặt và phát động phong trào thi đua giữa các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện năm 2024.

Năm 2023, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện ổn định. Đại đa số chức sắc, chức việc, đồng bào dân tộc, trí thức và tín đồ an tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng chính quyền địa phương tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Nổi bật là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động ngày vì người nghèo, đóng góp ủng hộ các loại quỹ, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương. Các cơ sở thờ tự tôn giáo đóng góp “Quỹ vì người nghèo” với số tiền 25 triệu đồng; hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn 500 triệu đồng; vận động các tăng ni, phật tử đóng góp vào các chương trình an sinh xã hội hơn 3 tỷ đồng...

Tại hội nghị, đại diện các tổ chức tôn giáo trong huyện đã ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Dịp này, UBMTTQ Việt Nam huyện Đất Đỏ trao 75 suất quà cho các cơ sở tôn giáo, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

SONG BÌNH