Học sinh nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 5 đến 18/2

Sở GD-ĐT vừa thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024 của HS và công chức, viên chức, người lao động.

Theo đó, HS các cấp học nghỉ Tết Nguyên đán 2024 từ thứ Hai, ngày 5/2 đến hết Chủ Nhật, ngày 18/2 (tức ngày 26 tháng Chạp, năm Quý Mão đến hết ngày mùng 9 tháng Giêng, năm Giáp Thìn). Công chức, viên chức và người lao động ngành giáo dục nghỉ Tết Nguyên đán từ thứ Năm, ngày 8/2 đến hết thứ Tư, ngày 14/2 (tức từ ngày 29 tháng Chạp, năm Quý Mão đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng, năm Giáp Thìn).

Sở GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng kế hoạch, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công chức, viên chức ngành giáo dục. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, người lao động và HS, SV thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; nâng cao kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng tránh các tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn, nhất là an toàn trên không gian mạng...

Các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm việc phân công, bố trí người trực nghỉ lễ, nghỉ Tết và bảo vệ cơ quan, trường học theo quy định, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan bảo đảm an toàn tuyệt đối cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng chống cháy nổ. Đồng thời có giải pháp bảo đảm kế hoạch nhiệm vụ năm học 2023-2024 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, bảo đảm các hoạt động lễ hội, vui xuân, gặp mặt đầu năm… thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương.

HOÀNG DƯƠNG