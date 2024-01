Chú trọng chất lượng nguồn nhân lực y tế

Đó là một trong những chỉ đạo quan trọng của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại hội nghị triển khai công tác y tế năm 2024 do Bộ Y tế tổ chức vào sáng 9/1. Hội nghị nhằm đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ năm 2023 và đề ra phương hướng năm 2024.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị triển khai công tác y tế năm 2024 tại điểm cầu UBND tỉnh.

Hoàn thành các chỉ tiêu được giao

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhận định, năm 2023, tình hình thế giới có nhiều biến động, khó lường, khó dự báo đã tác động đến công tác y tế của nước ta. Thế nhưng, ngành y tế vẫn đạt nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ.

Năm 2023, ngành đã hoàn thành 3/3 chỉ tiêu được Quốc hội giao. Trong đó, vượt chỉ tiêu về số bác sĩ/vạn dân (12,5 bác sĩ), đạt chỉ tiêu về số giường bệnh/vạn dân (32 giường bệnh) và tỷ lệ dân số tham gia BHYT (93,2%). Ngành cũng cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu được Chính phủ giao, nhất là vượt 2 chỉ tiêu về tỷ suất tử vong của trẻ em dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết thêm, năm qua, dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác tiếp tục được kiểm soát tốt. Các dịch vụ y tế ngày một đa dạng, chất lượng được nâng lên rõ rệt, nhiều cơ sở khám, chữa bệnh được đầu tư xây dựng hiện đại và đồng bộ. “Bộ còn tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp về cơ chế, chính sách, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giảm bớt thủ tục hành chính… để tháo gỡ khó khăn và giải quyết tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế, vắc xin”, bà Đào Hồng Lan thông tin thêm.

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, năm 2023, ngành y tế tỉnh đã đạt và vượt 12/13 chỉ tiêu được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao. Trong đó, chỉ tiêu trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng đầy đủ không đạt so với kế hoạch do thiếu hụt nguồn cung ứng vắc xin từ Bộ Y tế. Theo Sở Y tế, năm qua, các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh khám cho hơn 2,1 triệu lượt người. Số bệnh nhân đến khám tại bệnh viện tuyến tỉnh và TTYT huyện, thị xã, thành phố đều tăng so với năm 2022.

Bên cạnh đó, ngành còn tập trung nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và triển khai nhiều kỹ thuật mới điều trị ung thư đại trực tràng, dạ dày, vú; sinh thiết, phẫu thuật tuyến giáp; hóa trị ung thư phổi và thực quản… Đồng thời, ngành đã phẫu thuật và điều trị thành công cho nhiều ca bệnh nặng và khó như: phẫu thuật u não, thay khớp háng và khớp gối, tạo hình hộp sọ.

Ngành y tế tỉnh cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Trong ảnh: Bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa khám cho bệnh nhi.

Nâng cao năng lực điều trị bệnh

Đến dự và phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái bày tỏ ấn tượng về những thành quả ngành y tế đạt được trong năm qua; đồng thời nhấn mạnh năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, cả nước phải tăng tốc và bứt phá. Theo đó, ngành y tế cần bám sát và thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Vì vậy, ngành cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách y tế, nhất là xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh; hoàn thiện trình Quốc hội Luật Dược, Luật BHYT (sửa đổi). Đổi mới cơ chế tài chính y tế, thực hiện lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế. Tập trung giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư, thiết bị y tế; đáp ứng đầy đủ, kịp thời vắc xin, bảo đảm duy trì tỷ lệ tiêm đầy đủ các loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng đạt trên 90%; bảo đảm an toàn thực phẩm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Ngành y tế cần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ở các tuyến. Đẩy mạnh triển khai đề án bệnh viện vệ tinh, bác sĩ gia đình, khám chữa bệnh từ xa, chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật. Nâng cao năng lực cung ứng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu cho người dân. Khẩn trương hoàn thành và triển khai quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục đầu tư, nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng.

"Ngành y tế chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp cho cán bộ y tế. Thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực có trình độ cao, chuyên môn giỏi, gắn bó lâu dài", Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh.

Bài, ảnh: TUỆ LÂM