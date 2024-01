Chăm lo Tết cho người lao động và hộ nghèo

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sáng 24/1, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức đoàn thăm, chúc Tết các DN và NLĐ trên địa bàn huyện Châu Đức và TX.Phú Mỹ.

Bà Lê Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bà Rịa và bà Phạm Thu Hường, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng quà cho NLĐ khó khăn. Ảnh: NHÃ UYÊN

Đoàn đã thăm: Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Phúc Vinh, Công ty TNHH Mei Sheng Textiles Việt Nam, Công ty TNHH Greenteeh Headgear (huyện Châu Đức), Công ty TNHH Prime Asia, DN chế xuất NITORI Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu, Công ty CP Dịch vụ Đô thị Tân Thành, Công ty TNHH Phố Mới (TX.Phú Mỹ). Trao tặng 70 phần quà (1,2 triệu đồng/phần) cho NLĐ tại các DN trên.

Đoàn cũng đã thăm, trao hỗ trợ cho 142 đoàn viên (2 triệu đồng/người) thuộc Công ty TNHH Sản xuất Giày Phúc Tiến (huyện Châu Đức) bị nghỉ việc không lương.

* Tại chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024 do LĐLĐ TP.Bà Rịa tổ chức đã trao 50 suất quà (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng tiền mặt và 200 ngàn đồng tiền quà) cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Cũng tại chương trình, LĐLĐ tỉnh tặng 24 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và quà), hỗ trợ vé cho 12 NLĐ về quê đón Tết.

* UBMTTQ Việt Nam TX.Phú Mỹ phối hợp Nhà máy Đạm Phú Mỹ (Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí) tổ chức chương trình “Xuân yêu thương, Tết sẻ chia”, tặng quà Tết tới 200 người là hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam và Bảo trợ xã hội thị xã, hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của các xã, phường: Hắc Dịch, Mỹ Xuân, Tóc Tiên, Sông Xoài và Châu Pha.

Cụ thể, mỗi hộ được nhận phần quà trị giá 800 ngàn đồng (gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm). Tổng chi phí chương trình là 160 triệu đồng, do UBMTTQ Việt Nam thị xã vận động Nhà máy Đạm Phú Mỹ ủng hộ.

* Công an tỉnh phối hợp Hội LHPN huyện Đất Đỏ trao tặng 100 phần quà Tết cho hộ nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn TT.Đất Đỏ. Mỗi gia đình được nhận một phần quà gồm nhu yếu phẩm, tiền mặt trị giá 500 ngàn đồng do Công an tỉnh vận động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh tài trợ.

* Đội CSGT và Trật tự (Công an TP.Bà Rịa), Ban ATGT TP.Bà Rịa phối hợp với các nhà hảo tâm đến thăm, tặng quà cho 5 gia đình và nạn nhân bị TNGT có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng trị giá các phần quà 10 triệu đồng.

NHÓM PV THỜI SỰ