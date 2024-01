Bàn giao Mái ấm nông dân tại xã An Ngãi

Ngày 18/1, Hội Nông dân xã An Ngãi (huyện Long Điền) đã bàn giao nhà “Mái ấm nông dân” cho gia đình bà Trần Thị Lệ Hòa, là hội viên nông dân ấp An Thạnh, xã An Ngãi.

Ông Võ Văn Nghĩa (bên trái), Chủ tịch Hội Nông dân huyện Long Điền; lãnh đạo UBND xã An Ngãi và doanh nghiệp trao quà cho gia đình bà Trần Thị Lệ Hòa.

Căn nhà cấp 4 được xây dựng trên nền đất của gia đình, diện tích hơn 33m2. Kinh phí xây dựng 108 triệu đồng, trong đó Công đoàn Bộ máy Điều hành Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro hỗ trợ 85 triệu đồng, phần còn lại của gia đình.

Tại lễ bàn giao nhà, gia đình bà Hòa còn nhận được một số vật dụng sinh hoạt gia đình do đơn vị tài trợ, Hội Nông dân huyện Long Điền và các ban ngành, đoàn thể địa phương trao tặng.

Được biết, gia đình bà Hòa có hoàn cảnh hết sức khó khăn, chồng bà Hòa bị tai nạn giao thông không thể lao động. Một mình bà Hòa phải bươn chải nuôi 2 con nhỏ, trong đó có 1 người con bị bại não bẩm sinh. Nhiều năm nay, gia đình bà Hòa sống trong căn nhà xập xệ, xuống cấp nhưng không có khả năng sửa chữa.

Tin, ảnh: PHAN THẢO