Bà Rịa-Vũng Tàu có 44 thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia

Bộ GD-ĐT vừa công bố kết quả Kỳ thi chọn HS giỏi quốc gia THPT năm học 2023-2024.

Năm học này, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 44/89 thí sinh dự thi đạt giải.

Theo đó, Hội đồng chấm thi đã chọn được 3.351 thí sinh đạt giải, chiếm tỷ lệ 55,65%. So với năm học trước, năm nay tăng gần 1.100 giải, do số thí sinh dự thi tăng thêm theo quy định mới của Bộ. 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu về số lượng HS giỏi quốc gia năm nay gồm: Hà Nội (184 giải), TP.Hồ Chí Minh (110 giải), Hải Phòng (98 giải), Nghệ An (90 giải), Vĩnh Phúc (89 giải), Hải Dương (89 giải), Bắc Giang (86 giải), Quảng Ninh (85 giải), Thanh Hóa (84 giải), Nam Định (84 giải).

Riêng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 44/89 thí sinh dự thi đoạt giải. Trong đó, có 10 giải Nhì, 14 giải Ba và 20 giải Khuyến khích. Xét từng bộ môn, Tin học 8 giải; Lịch sử 7 giải; Địa lý 6 giải; Toán và Vật lý, mỗi môn 5 giải; các môn Sinh học, Ngữ văn, tiếng Anh mỗi môn 4 giải; Hóa học 1 giải.

Trước đó, Kỳ thi chọn HS giỏi quốc gia THPT năm học 2023-2024 được tổ chức trong 2 ngày 5 và 6/1. Cả nước có 5.812 thí sinh đến từ 70 đơn vị tham gia dự thi ở 12 môn thi: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp và tiếng Trung Quốc.

Theo kế hoạch, với các môn thi Olympic quốc tế là Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học và Sinh học, Bộ GD-ĐT sẽ triệu tập một số thí sinh cho vòng tuyển chọn đội tuyển vào tháng 3.

Tin, ảnh: HOÀNG DƯƠNG