TP.Bà Rịa: Giải quyết tốt tình hình an ninh trật tự ngay từ cơ sở

Chiều 29/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TP.Bà Rịa (BCĐ 138) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai chương trình, kế hoạch năm 2024.

Năm 2023, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 89,83%; 100% tin báo tố giác tội phạm được tiếp nhận, xử lý; phát hiện, đấu tranh, bắt giữ 42 vụ/70 đối tượng về ma túy; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế, môi trường được tăng cường. Việc xây dựng, nhân rộng các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ được triển khai hiệu quả, góp phần giải quyết tốt tình hình an ninh trật tự ngay từ cơ sở, hạn chế các điều kiện phát sinh tội phạm.

Tại hội nghị, có 2 tập thể, 2 cá nhân nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh đã có thành tích trong thực hiện Hướng dẫn số 22/HD-BCA-V05, ngày 18/11/2022 của Bộ Công an về xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến năm 2023. UBND TP.Bà Rịa khen thưởng 6 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.

BÍCH LIÊN