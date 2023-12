Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29, sự nghiệp GD-ĐT tỉnh có bước phát triển vững chắc. Chất lượng, hiệu quả, vị thế của giáo dục ngày càng được khẳng định so với cả nước. Đến nay, giáo dục MN duy trì 100% trẻ đến trường được học 2 buổi/ngày và được bán trú tại trường; tỷ lệ huy động trẻ đến lớp luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Giáo dục TH tổ chức cho 90,7% HS học 2 buổi/ngày (tăng 28,4% so với năm 2013); tỷ lệ HS hoàn thành chương trình giáo dục TH đạt 99,97%. Đối với giáo dục THCS, tỷ lệ trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đạt 17,39%; tỷ lệ hoàn thành chương trình THCS lên học THPT là 75,29%. Với cấp THPT, tỷ lệ tốt nghiệp THPT giai đoạn 2013-2022 tăng so với giai đoạn trước, bình quân 98%. Tỷ lệ HS đậu ĐH và CĐ đạt 70%; toàn tỉnh có 369 lượt HS đạt giải quốc gia cấp THPT… Về phổ cập giáo dục, tỉnh đã đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi vào năm 2013, trước kế hoạch đề ra 2 năm và được công nhận duy trì cho đến nay. 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục TH mức độ 3; phổ cập giáo dục THCS được duy trì bền vững. Đến năm 2022, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia các cấp đạt 64,90% (tăng 31,18% so với năm 2013)…