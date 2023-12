Tăng chuẩn trợ cấp, người có công phấn khởi

Việc tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi từ 1,624 triệu đồng lên mức 2,055 triệu đồng đã khiến nhiều người có công với cách mạng và thân nhân phấn khởi.

Ông Lê Văn Thường (ấp Phước Hữu, xã Long Phước, TP.Bà Rịa) thương, bệnh binh vui mừng vì trợ cấp tăng.

Niềm vui của người có công

Trong mấy tháng gần đây, từ khi Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21/7/2023 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng theo hướng tăng mức chuẩn trợ cấp, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh rất phấn khởi. Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Theo đó, từ ngày 1/7/2023, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng lên 2,055 triệu đồng, so với mức cũ là 1,624 triệu đồng. Như vậy, mức chuẩn trợ cấp người có công mới đã tăng hơn 26%. Bên cạnh đó, quà tặng đối với người có công và gia đình người có công tăng từ 500 ngàn đồng/gia đình hoặc cá nhân lên 1 triệu đồng/gia đình hoặc cá nhân…

Ông Nguyễn Văn Lâm (xã Hòa Long, TP.Bà Rịa) là thương binh 4/4. Từ tháng 7/2023, ông được hưởng trợ cấp hàng tháng 2,04 triệu đồng/tháng, tăng gần 430 ngàn đồng/tháng so với trước đây. Cùng với mức trợ cấp hàng tháng, ông Lâm đã được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa từ năm 2016. Ông Lâm phấn khởi cho biết: “Tôi thường xuyên đau ốm. Chế độ trợ cấp tăng thêm giúp tôi có thêm tiền để chi tiêu, giảm bớt phần nào gánh nặng cho con cháu. Tôi rất vui trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến đời sống người có công”.

Còn ông Lê Văn Thường (ấp Phước Hữu, xã Long Phước, TP.Bà Rịa) là thương, bệnh binh. Với quy định mới này, ông sẽ được hưởng trợ cấp ưu đãi tăng hơn 1 triệu đồng/tháng. Ông Thường phấn khởi nói: “Số tiền trợ cấp tăng thêm không những góp phần giúp tôi cải thiện đời sống mà còn là nguồn động viên tinh thần để tôi có thêm sức khỏe, niềm vui trong cuộc sống”.

Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) Lương Thị Chính (xã Phước Hưng, huyện Long Điền) đang sống với gia đình người con gái Nguyễn Thị Duyên. Theo quy định tại Nghị định 55/2023/NĐ-CP, mức trợ cấp của mẹ tăng từ 4,872 triệu đồng/tháng lên 6,165 triệu đồng/tháng và mức trợ cấp đối với người phục vụ Mẹ VNAH sống cùng gia đình tăng từ 1,624 triệu đồng lên 2,055 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, Mẹ còn được DN trên địa bàn nhận phụng dưỡng và hỗ trợ mỗi tháng 1 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Duyên, con gái của Mẹ VNAH Lương Thị Chính cho biết: “Gia đình thấy ấm lòng vì luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Không chỉ được hưởng mức trợ cấp hằng tháng tăng thêm, gia đình còn được đón nhận nhiều sự quan tâm, giúp đỡ thiết thực khác”.

Quan tâm, chăm lo chu đáo

Niềm vui của ông Lâm, ông Thường, Mẹ Chính cũng là niềm vui của nhiều người có công trên địa bàn tỉnh khi được thụ hưởng chính sách ưu việt theo Nghị định 55/2023/NĐ-CP. Ông Tạ Minh Phong, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH cho biết, Nghị định số 55/2023 quy định mức chuẩn trợ cấp làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Nghị định này cũng sửa đổi mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng; mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh loại B; mức hưởng trợ cấp ưu đãi một lần đối với người có công với cách mạng.

Nghị định số 55/2023 quy định mức hưởng trợ cấp đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 và thân nhân. Với người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945: Diện thoát ly tăng từ 1,815 triệu đồng lên mức 2,297 triệu đồng/tháng; Diện không thoát ly tăng từ 3,081 triệu đồng lên 3,899 triệu đồng/tháng. Thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 từ trần là vợ hoặc chồng, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng tăng từ 1,624 triệu đồng lên 2,055 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, mức hưởng trợ cấp đối với thân nhân liệt sĩ cũng tăng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 5/9/2023. Tuy nhiên, hiệu lực áp dụng khác nhau đối với từng hạng mục được điều chỉnh, sớm nhất là từ ngày 1/7/2023 đối với mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Bà Rịa-Vũng Tàu hiện có gần 6.700 người có công và thân nhân được hưởng trợ cấp hàng tháng trên tổng số 40.000 hồ sơ người có công do Sở LĐTBXH quản lý được điều chỉnh trợ cấp hàng tháng với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng/tháng (tăng hơn 3 tỷ đồng so với thời điểm chưa điều chỉnh trợ cấp theo Nghị định số 55/2023). Việc tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi theo Nghị định số 55/2023/NĐ-CP không chỉ thể hiện chính sách đãi ngộ đặc biệt của Đảng, Nhà nước để chăm lo tốt hơn nữa người có công với cách mạng mà còn góp phần quan trọng trong bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cùng với mức trợ cấp hàng tháng, hàng năm, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của tỉnh cũng vận động hàng chục tỷ đồng để xây dựng nhà, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công. Nhờ đó, đến nay 100% hộ gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình so với người dân nơi cư trú.

Bài, ảnh: NHÃ UYÊN