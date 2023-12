Rụng tóc kéo dài có phải là bệnh?

Rụng tóc là hiện tượng thường gặp hàng ngày khi chúng ta gội đầu, chải đầu, gãi đầu hoặc tự nhiên tóc rụng... Tuy nhiên, nếu rụng tóc kéo dài mỗi ngày có từ 120 sợi tóc bị rụng hoặc nhiều hơn nhưng không mọc lại hoặc mọc rất ít, thì đó là rụng tóc bệnh lý.

Tóc rụng nhiều khi chải đầu có thể do nguyên nhân từ những bệnh nào đó.

Các nguyên nhân gây ra bệnh lý rụng tóc gồm: Do thay đổi nội tiết tố, căng thẳng, trầm cảm, sốc tâm lý - do di truyền, do bệnh nấm da đầu - do hội chứng Trichotillomania (người mắc hội chứng này có thói quen thích giật tóc. Cảm giác gây ra khi sợi tóc bị giật đứt khiến họ thích thú). Rụng tóc do tác động môi trường như không khí ô nhiễm, độ ẩm cao, thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời khiến da đầu khô, tóc xơ, cháy tóc, đổi màu hoặc do chăm sóc tóc sai cách, sử dụng các loại hóa chất kém chất lượng trong quá trình nhuộm, uốn hoặc duỗi tóc làm tổn thương nang tóc, mỏng vỏ tóc... Rụng tóc còn có nguyên nhân do người bệnh mắc các bệnh mạn tính như đái tháo đường, lupus, bệnh tuyến giáp, vảy nến da đầu, tiếp xúc với hóa chất, bị bỏng hoặc rối loạn tự miễn...

Khi bị rụng tóc kéo dài với số lượng trên 100 sợi mỗi ngày, người bệnh nên đến các cơ sở y tế có chuyên khoa da liễu để được thăm khám. Các bác sĩ sẽ chỉ định xét nghiệm máu để kiểm tra chức năng tuyến giáp và nồng độ sắt trong máu, kiểm tra da đầu để tìm dấu hiệu nhiễm trùng, sinh thiết da đầu để phát hiện bệnh ngoài da, đặc biệt là vi khuẩn liên tụ cầu proteus hoặc nấm trichophyton. Sau khi xác định nguyên nhân, người bệnh sẽ được điều trị bằng một số loại thuốc uống, thuốc bôi. Trong một số trường hợp, người bệnh sẽ được cấy tóc hoặc được áp dụng liệu pháp laser.

Về chế độ dinh dưỡng, các vitamin nhóm B, đặc biệt là B6, B12 và biotin giúp sản sinh chất sừng, tóc mọc nhanh, chắc khỏe, vitamin B3 giúp máu dễ lưu thông lên da đầu, vitamin B5 giúp kéo dài thời gian bạc tóc . Đông y cũng có những bài thuốc từ các nguyên liệu thiên nhiên, chẳng hạn như trị rụng tóc bằng vỏ bưởi, giúp kích thích mọc tóc, nuôi dưỡng nang tóc, giúp tóc dài, đẹp và chắc khỏe tự nhiên. Sử dụng bằng cách cắt nhỏ vỏ bưởi cho vào nồi nước đun sôi, để nguội rồi dùng nước đó gội đầu. Cũng có thể chữa rụng tóc bằng dầu dừa, cây nha đam giúp tóc suôn, mượt, ngăn ngừa tình trạng rối, gãy, rụng tóc...

ThS, Bs CKII Nguyễn Văn Út, khoa Khoa học Sức khỏe, Đại học Hùng Vương TP.HCM