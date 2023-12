Khen thưởng tập thể, cá nhân trong quản lý đất đai, bảo đảm ANTT

Sáng 21/12, UBND huyện Xuyên Mộc tổ chức khen thưởng 8 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, bảo đảm ANTT, tuyên truyền vận động nhân dân.

Lãnh đạo huyện Xuyên Mộc chúc mừng các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Trong năm 2023, các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của huyện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các lĩnh vực quản lý về đất đai có nhiều chuyển biến tích cực.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, không xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.

Công tác tuyền truyền, phổ biến giáo dục pháp luật vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, phát luật của Nhà Nước được thực hiện tốt.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-NGUYỄN THẮNG