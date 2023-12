Huyện Đất Đỏ: Công tác dân vận đem lại hiệu quả thiết thực

Sáng 13/12, Ban Dân vận, Hội LHPN, Hội Nông dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đất Đỏ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận, các tổ chức chính trị - xã hội huyện gắn với tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Chương trình phối hợp năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, toàn huyện có 201 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đạt hiệu quả (trong đó 147 mô hình và 54 điển hình). Các mô hình, điển hình dân vận khéo đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng trong việc thực hiện công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Về chương trình phối hợp năm 2023, các cơ quan, đơn vị liên quan đã tích cực phối hợp; tăng cường khối đại đoàn kết, củng cố lòng tin của nhân dân góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

ĐÔNG HIẾU