Dai-ichi Life Việt Nam trao học bổng cho học sinh khó khăn tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Trong chuỗi chương trình “Kết nối triệu yêu thương - Hạnh phúc cho cộng đồng” nhằm hỗ trợ giáo dục và khuyến học, ngày 10/12/2023, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life VN) trao tặng 30 suất học bổng, với tổng trị giá 30 triệu đồng cho 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường TH Nguyễn Thị Định, TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Đại diện Dai-ichi Life VN trao biểu trưng số tiền tài trợ 30 triệu đồng cho cô Lê Minh Quỳnh Giao, Phó Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Thị Định, TX.Phú Mỹ.

Đây là hoạt động đầu tiên trong chương trình hỗ trợ 645 suất học bổng và quà khuyến học tổng trị giá 720 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 15 tỉnh thành miền Nam trong năm 2023 của Dai-ichi Life VN, gồm: Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Dai-ichi Life VN đã trao tặng gần 3.000 suất học bổng và quà khuyến học, chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng trị giá hơn 2 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc, nâng tổng số lên hơn 37.500 phần với tổng trị giá gần 21 tỷ đồng trên toàn quốc trong hơn 16 năm qua.

Ông Đặng Hồng Hải, Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam chia sẻ: “Hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đầy tính nhân văn, bên cạnh nỗ lực mang đến cuộc sống bình an, thịnh vượng cho gần 5 triệu khách hàng và gia đình, Dai-ichi Life VN luôn dành tâm huyết và tiên phong khởi xướng nhiều chương trình và sáng kiến hỗ trợ cộng đồng ý nghĩa, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc trẻ em và hỗ trợ giáo dục. Với thông điệp “Kết nối triệu yêu thương", chúng tôi hy vọng 30 suất học bổng được trao hôm nay sẽ tiếp thêm nghị lực, giúp các em vượt khó, phấn đấu học tập tốt, để trở thành người có ích cho xã hội. Chúng tôi mong rằng chương trình này sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn nữa từ cộng đồng nhằm tiếp sức các em đến trường, góp phần ươm mầm cho thế hệ tương lai của đất nước”.

Trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động nằm trong chuỗi Chương trình “Kết nối triệu yêu thương - Hạnh phúc cho cộng đồng” của Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Dai-Ichi Life VN.

Hướng đến mục tiêu đạt cột mốc phục vụ trên 5 triệu khách hàng và cam kết tăng trưởng xanh bền vững, Dai-ichi Life VN đã và đang triển khai dự án “Kết nối triệu yêu thương - Hạnh phúc cho mọi người”, tập trung vào ba chủ đề lớn: “Hạnh phúc cho khách hàng, đối tác và nhân viên”, “Hạnh phúc cho cộng đồng” và “Hạnh phúc cho Trái đất” với chuỗi gồm nhiều chương trình và hoạt động thiết thực, quy mô và xuyên suốt. Theo đó, công ty không ngừng nỗ lực mang đến hạnh phúc và bình an cho mỗi người, mỗi nhà thông qua bốn giá trị trải nghiệm: Bảo vệ tài chính, tạo dựng tài sản, nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần và kết nối yêu thương.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Dai-ichi Life VN là một trong số ít doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ duy trì đà tăng trưởng và đạt mức lợi nhuận ước tính 1.900 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Thị phần dựa trên tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 12,5%, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với mức vốn chủ sở hữu 9.800 tỷ đồng và tổng tài sản trên 62.000 tỷ đồng (tăng 7,5% so với đầu năm 2023), Dai-ichi Life VN nằm trong Top 3 công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài lớn nhất có hiệu quả kinh doanh hàng đầu tại Việt Nam. Theo thông tin mới nhất từ Tổng cục Thuế, công ty là một trong những doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế cho Nhà nước, xếp vị trí thứ 59/1.000 doanh nghiệp đóng thuế lớn nhất VN năm 2022.

Song hành với nỗ lực tăng trưởng bền vững, Dai-ichi Life VN cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, tiên phong khởi xướng nhiều dự án và sáng kiến hỗ trợ cộng đồng ý nghĩa với tổng số tiền đóng góp lên đến trên 60 tỷ đồng, xuyên suốt bốn lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội.

Ngày 15/11/2023, Dai-ichi Life VN vinh dự nhận Giải “Doanh nghiệp vì cộng đồng - Saigon Times CSR 2023” do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức. Đây là năm thứ năm liên tiếp (2019 - 2023), Dai-ichi Life VN được trao tặng danh hiệu cao quý này. Đặc biệt, Dai-ichi Life VN đã được trao Chứng nhận của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại VN vào ngày 24/11/2023 về những đóng góp bảo vệ môi trường và thúc đẩy tăng trưởng xanh bền vững.

Là thành viên của Tập đoàn Dai-ichi Life, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi VN (Dai-ichi Life Việt Nam) được thành lập vào tháng 1/2007 và đây là thị trường nước ngoài đầu tiên mà Tập đoàn Dai-ichi Life có công ty BHNT sở hữu 100% vốn. Dai-ichi Life VN đã xây dựng nền tảng vững chắc, giữ vị trí Top 3 trên thị trường với mạng lưới kinh doanh trên 300 văn phòng, “phủ sóng” khắp 63 tỉnh, thành trên toàn quốc, phục vụ gần 5 triệu khách hàng thông qua đội ngũ trên 2.000 nhân viên và 140.000 tư vấn tài chính chuyên nghiệp.

Sau hơn 16 năm hình thành và phát triển, với những nỗ lực vượt bậc, Dai-ichi Life VN đã đạt những thành quả ấn tượng: doanh thu phí bảo hiểm tăng gấp 59 lần, số lượng khách hàng tăng 14 lần, tổng vốn đầu tư tăng 53 lần và tổng giá trị tài sản tăng 82 lần. Luôn cam kết mang đến cho khách hàng những quyền lợi ưu việt và giá trị thiết thực, trong 9 tháng đầu năm 2023, Dai-ichi Life VN đã chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 3.200 tỷ đồng cho 245.000 trường hợp, trong đó chi trả quyền lợi bảo hiểm Chăm sóc Sức khỏe hơn 850 tỷ đồng cho hơn 140.000 trường hợp, nâng tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 18.000 tỷ đồng cho hơn 1,6 triệu trường hợp trong hơn 16 năm qua.

Dai-ichi Life VN tự hào đạt hai giải thưởng lớn tại khu vực châu Á: “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” (Corporate Excellence Award) và “Thương hiệu truyền cảm hứng” (Inspirational Brand Award) trong ba năm liên tiếp (2021 - 2023) do Enterprise Asia đánh giá và tôn vinh. Dai-ichi Life VN cũng được vinh danh ở vị trí Top 2 trong "Top 10 công ty Bảo hiểm Nhân thọ uy tín năm 2023” tại lễ công bố và tôn vinh do Công ty CP Báo cáo đánh giá VN phối hợp với Báo VietNamNet tổ chức tại Hà Nội.

Ngày 16/7/2023, Dai-ichi Life VN vinh dự là Công ty Bảo hiểm nhân thọ duy nhất có mặt trong “Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng VN năm 2023”, do Hội Sở hữu trí tuệ VN trao tặng. Đây là năm thứ 4 Dai-ichi Life VN được trao danh hiệu này.

Ngày 15/4/2023, Dai-ichi Life VN đã vinh dự đạt danh hiệu “Top 10 Thương hiệu dẫn đầu VN 2023 - Vietnam Leading Brands 2023” do Liên hiệp Khoa học phát triển doanh nghiệp VN trao tặng.

Trước đó, vào ngày 17/3/2023, Dai-ichi Life VN đã vinh dự đạt danh hiệu “Doanh nghiệp dẫn đầu về Sản phẩm chăm sóc sức khỏe 2022 - 2023” (“Leading Healthcare Provider of the year 2022 - 2023”) trong Lễ trao Giải thưởng Rồng Vàng 2023 do cơ quan báo chí Kinh tế VN - VnEconomy - Vietnam Economic Times phối hợp với Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch-Đầu tư), Bộ Ngoại giao tổ chức và trao giải.

Các giải thưởng uy tín này đã ghi nhận những thành tích xuất sắc của Dai-ichi Life VN tại thị trường bảo hiểm trong nước, cũng như những đóng góp thiết thực của công ty vào sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam.