Bảo đảm mọi người đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết

Đây là một trong những chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 17766/UBND-VP về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024.

UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết.

Tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc Tết thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong những ngày Tết.

Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền về những thành tựu của đất nước, của tỉnh, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp Tết; phát động tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ chào đón năm mới. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh.

AN NHIÊN