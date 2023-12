Chiều 1/12, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với UBND xã An Ngãi (huyện Long Điền) tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa quân - dân cho gia đình bà Dương Thị Ốm (cựu tù chính trị, ngụ ấp An Phước, xã An Ngãi, huyện Long Điền), khó khăn về nhà ở.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Tổng Công ty Thái Sơn và UBND xã An Ngãi, cắt băng khánh thành nhà tình nghĩa quân- dân cho gia đình bà Dương Thị Ốm.

Căn nhà cấp 4 có diện tích 55m2, tường gạch, mái lợp tôn, nền lát gạch bông, gồm: 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, 1 bếp và công trình phụ. Tổng chi phí xây dựng 120 triệu đồng; trong đó, Tổng Công ty Thái Sơn (Bộ Quốc phòng) hỗ trợ 100 triệu đồng, phần còn lại của gia đình.

Tại lễ bàn giao nhà, chính quyền địa phương tặng gia đình bà Ốm một số đồ dùng phục vụ sinh hoạt.

Tin, ảnh: NGUYỄN TUYỀN