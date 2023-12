Bàn giao nhà cho hộ nghèo

Sáng 20/12, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Bảo trợ xã hội tỉnh phối hợp với UBND xã Tân Hưng (TP.Bà Rịa) tổ chức trao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Ân (ấp Phước Tân 4, xã Tân Hưng, ảnh).

Ông Ân có hoàn cảnh khó khăn, 3 con còn nhỏ, vợ là người dân tộc Châu Ro, hiện không bảo đảm sức khỏe để lao động, sản xuất. Gia đình ông không có nhà ở ổn định. Trước hoàn cảnh này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Bảo trợ xã hội tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng; UBMTTQ, UNBD xã Tân Hưng phối hợp vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 30 triệu đồng xây tặng nhà đại đoàn kết cho gia đình.

Dịp này, chính quyền địa phương tặng gia đình ông Nguyễn Văn Ân một số vật dụng sinh hoạt.

Chiều cùng ngày, UBMTTQ Việt Nam xã An Ngãi (huyện Long Điền) tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Lương Thị Thành (tổ 5, ấp An Phước, xã An Ngãi). Đây là gia đình thuộc diện hộ nghèo chuẩn tỉnh.

Căn nhà được xây dựng trên nền đất của gia đình, có diện tích khoảng 60m2, tổng trị giá 130 triệu đồng, trong đó, Công ty Chế biến khí Vũng Tàu hỗ trợ 80 triệu đồng.

Tại lễ bàn giao nhà, chính quyền địa phương tặng gia đình bà Lương Thị Thành một số phần quà.

Tin, ảnh: TRẦN PHÁT-NGUYỄN TUYỀN