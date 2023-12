17.843 lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Sở LĐTBXH cho biết, năm 2023, có 5/6 chỉ tiêu UBND tỉnh giao được ngành thực hiện đạt và vượt kế hoạch.

Theo đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo là 81%, đạt 100% so với kế hoạch (tăng 0,49% so với năm 2022); tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ là 34%, đạt 100% so với kế hoạch (tăng 3,03% so với cùng kỳ năm 2022); tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội là 20,5%, đạt 100% so với kế hoạch; tỷ lệ lao động thất nghiệp khu vực thành thị là 2,7%, đạt 100% so kế hoạch (giảm 1,82% so với cùng kỳ năm 2022).

Ngành LĐTBXH đã phối hợp tổ chức 8 phiên giao dịch việc làm và ngày hội việc làm với sự tham gia của 5.430 lượt người lao động, giúp 3.651 lao động được sơ tuyển; thực hiện trợ cấp thất nghiệp cho 17.843 người với tổng số tiền 423,44 tỷ đồng; giải ngân cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 18.113 lao động với số tiền 975,1 tỷ đồng…

ĐÔNG TRÚC