Làm gì để tránh rủi ro tai nạn do phóng điện?

Không ít vụ tai nạn thương tâm do giật điện là hồi chuông cảnh tỉnh người dân cần nâng cao ý thức về an toàn điện, trang bị kiến thức và kỹ năng để giảm thương vong khi gặp sự cố điện.

Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công ty CP Phát triển Công viên Cây xanh phát quang cây xanh khu vực dân cư để phòng ngừa sự cố về điện do vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp tại TP. Vũng Tàu.

Tai nạn điện rình rập

Tối 5/11, Bệnh viện Vũng Tàu tiếp nhận 3 người, gồm: T.S (40 tuổi), T.H.P và N.T.T (16 tuổi), bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy cấp, bỏng cấp độ 2-3 toàn thân. Một số nhân chứng cho biết, chiều cùng ngày 3 nạn nhân câu cá tại đường 3/2, đoạn gần bãi tắm Long Cung (TP.Vũng Tàu). Lúc này cả 3 người ngồi gần nhau và cầm cần câu cá. Một lúc sau, cá ăn mồi câu nên 1 người giật cần lên cao khiến đường điện 110kV phóng điện xuống trúng ngay chỗ 3 người đang ngồi. Hậu quả, cả 3 bị bỏng toàn thân.

Trước đó, năm 2022, ông V.T.H. (ngụ TP.Vũng Tàu) trong lúc hàn khung sắt biển quảng cáo, đã bị điện rò rỉ giật gây tử vong. Tương tự, ông N.C.H. (ngụ TX.Phú Mỹ), trong lúc lắp đặt giàn giáo để vệ sinh bảng tên cho công ty, không giữ khoảng cách an toàn với đường dây điện trung thế, dẫn đến hiện tượng phóng điện khiến ông N.C.H. tử vong.

Theo thống kê của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công thương), hàng năm cả nước xảy ra từ 400-500 vụ tai nạn do điện, khiến 150-200 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Trong năm 2022, tại 21 tỉnh, thành phía Nam xảy ra 360 vụ, sự cố lưới điện. Trong đó có 49 vụ, sự cố gây tai nạn phóng điện do vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp làm 12 người chết và 45 người bị thương.

Trên lưới điện hạ thế xảy ra 31 vụ tai nạn do chạm, chập, rò điện trong quá trình đấu nối, vận hành, sử dụng điện của người dân. Hậu quả làm chết 31 người, 1 người bị thương.

Nâng cao ý thức về an toàn điện

Theo Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu, tại các địa phương thường xuyên xảy ra một số hoạt động vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp như: xây dựng nhà ở, công trình trong hành lang an toàn điện cao áp không đảm bảo điều kiện an toàn; vận hành các phương tiện cơ giới máy xúc, cần cẩu… thi công công trình gần lưới điện cao áp.

Một số người dân thả diều, vật bay hoặc ném các vật vào lưới điện cao áp; lắp đặt ăng ten, giàn giáo xây dựng, biển quảng cáo… Những hành vi trên dẫn đến sự cố và tai nạn về điện, gây ra hậu quả thiệt hại về người và tài sản.

Ngành điện khuyến cáo người dân không được thả diều, vật bay, bắn chim trên dây điện; tụ tập đông người chơi đùa, đốt rác, nương rẫy, câu cá… gần đường dây điện. Đối với những nơi người dân thường xuyên đến câu cá dưới đường dây điện hoặc nơi có lưới điện đi qua sông, suối, ao hồ, mương rạch, các vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn, ngành điện rà soát đặt bảng cảnh báo nguy hiểm để người dân nhận biết. Người dân cũng được yêu cầu báo cơ quan chức năng khi có sự cố liên quan đến đường dây điện để tránh sự cố lưới điện và tai nạn điện.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, để phòng tránh tai nạn do điện gây ra, hàng năm đơn vị đều xây dựng chương trình, kế hoạch công việc cụ thể về công tác quản lý vận hành lưới điện cao áp, trung áp, hạ áp.

Triển khai thực hiện hàng loạt công tác kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống đường dây và trạm điện. Đồng thời, công ty yêu cầu các đơn vị trực thuộc phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt quy định về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện.

“Người dân khi có thắc mắc hoặc phát hiện vấn đề gây mất an toàn về hành lang an toàn lưới điện cao áp, cần thông báo ngay cho ngành điện qua số điện thoại tổng đài chăm sóc khách hàng (19001006 - 19009000) để được hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý kịp thời”, ông Trần Thanh Hải nói.

Bài, ảnh: HỒNG PHÚC