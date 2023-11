Trong những năm qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) trên địa bàn tỉnh duy trì và phát huy các hoạt động cứu trợ nhân đạo, giúp đỡ người nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân… Qua đó, khẳng định được vai trò và sứ mệnh nhân đạo của tổ chức Hội.

Hội CTĐ tỉnh và đơn vị tài trợ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Trường An.

Nâng đỡ người yếu thế

Gia đình bà Bùi Thị Tho (68 tuổi, ở 45/15 Huyền Trân Công Chúa, phường 8, TP.Vũng Tàu) là hộ nghèo chuẩn tỉnh. Dù tuổi cao, đau ốm triền miên nhưng bà còn phải chăm lo cho con gái đã 45 tuổi bị bệnh tâm thần và đứa cháu ngoại đang học lớp 8. Bà không có nhà nên 3 thành viên trong gia đình đang ở nhờ nhà người thân. Bà Tho cũng không có việc làm nên mọi chi tiêu hằng ngày phụ thuộc vào khoản trợ cấp xã hội của con gái và cháu ngoại, khoảng 1,7 triệu đồng/tháng. Hàng tháng, con gái bà phải đi bệnh viện lấy thuốc về uống đã chiếm phần lớn nguồn trợ cấp. Vì thế, cuộc sống của bà thiếu thốn trăm bề. Chia sẻ với hoàn cảnh này, từ năm 2014 đến nay, bà Tho được bà Ngô Quỳnh Lan, Chi hội trưởng Hội CTĐ khu phố 6 (phường 8) giúp đỡ hàng tháng. Bà Lan hỗ trợ cho gia đình bà Tho mỗi tháng 10kg gạo, 1 thùng mì ăn liền, 1 túi gia vị, 300-500 ngàn đồng; xin cơm từ bếp ăn từ thiện (4 hộp/ngày); thường xuyên cho thêm thịt, cá, giúp bà Tho cải thiện bữa ăn. “Nhờ có bà Lan giúp đỡ, 3 mẹ con, bà cháu chúng tôi có những bữa cơm no, giảm được nhiều khó khăn để tiếp tục duy trì cuộc sống”, bà Tho nói.

Ngoài bà Tho, bà Lan còn hỗ trợ hàng tháng cho 14 trường hợp khác, với những phần quà tương tự. Bà Lan cho hay, hồi nhỏ bà cũng có cuộc sống khó khăn và được nhiều người giúp đỡ. Bà rất thấu hiểu và đồng cảm với những vất vả của người nghèo. Khi có điều kiện tốt hơn, bà trích một phần lương hưu và vận động thêm nhiều nhà hảo tâm san sẻ khó khăn với người yếu thế. Bà Lan chia sẻ: “Tôi từng sống trong nghèo khổ nên tôi rất thương những người giống như mình ngày trước. Hi vọng các trường hợp được tôi giúp đỡ sẽ bớt gian nan hơn”.

Bà Ngô Quỳnh Lan tặng quà cho mẹ con bà Bùi Thị Tho.

Bà Nguyễn Thị Trường An (55 tuổi, ở tổ 7, ấp An Hòa, xã An Nhứt, huyện Long Điền) xúc động không nói thành lời trong ngày được Hội CTĐ tỉnh bàn giao căn nhà đại đoàn kết cách đây 1 tuần. Đây như là một giấc mơ có thật đối với bà. Trước đây, bà sống cùng người con trai (34 tuổi) và đứa cháu ngoại (11 tuổi) trong căn nhà xập xệ, dột nát và cảm thấy bất an mỗi khi có trời mưa. Bà đi phụ quán ăn, công việc không đều nên kiếm được khoảng 2 triệu đồng/tháng. Người con trai làm nghề tự do, thu nhập bấp bênh nên hàng tháng chỉ phụ cho bà An tiền điện, nước. Qúa khó khăn nên bà không thể nào xoay xở để cất căn nhà mới. Biết đến trường hợp này, Hội CTĐ tỉnh đã vận động Công ty TNHH MTV Xổ sổ kiến thiết tỉnh tài trợ 80 triệu đồng cho bà An xây nhà. Căn nhà được xây dựng kiên cố trên diện tích 50m2 ,có phòng khách, phòng ngủ, bếp. Bà An nói: “Căn nhà xây hết 120 triệu đồng nhưng nhờ có nhà tài trợ nên tôi chỉ phải vay mượn người thân một khoản nhỏ nữa thôi. Từ nay, tôi đã có căn nhà vững chắc, yên tâm sinh sống và làm ăn”.

Lan tỏa phong trào nhân đạo

Theo đánh giá của Hội CTĐ tỉnh, nhiều năm qua, các cấp Hội CTĐ trên địa bàn tỉnh đã hoạt động tích cực và đạt nhiều kết quả trong các phong trào nhân đạo. Điển hình, năm 2023, phong trào “Tết nhân ái” có sức lan tỏa rộng rãi, các cấp Hội vận động 21.610 suất quà tặng cho người khó khăn, người nghèo, người tàn tật, trị giá hơn 8,8 tỷ đồng, đạt 216,1% chỉ tiêu được giao. Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã khơi dậy truyền thống “Tương thân tương ái” của dân tộc ta. Năm nay, các cấp Hội giúp đỡ 412 địa chỉ nhân đạo, với chi phí hơn 1,8 tỷ đồng. Đặc biệt, trong Tháng Nhân đạo, các cấp Hội CTĐ trợ giúp 8.512 lượt người, trị giá hơn 4,16 tỷ đồng. Mô hình “Chợ Nhân đạo” đã giúp 920 trường hợp, với chi phí hơn 450 triệu đồng.

Ông Lê Văn Hậu, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết, Trung tâm truyền máu (Bệnh viện Chợ Rẫy) đánh giá, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là một trong những địa phương thực hiện bền vững và phát triển chương trình vận động, tuyên truyền hiến máu tình nguyện. Số đơn vị máu được hiến của năm sau luôn cao hơn năm trước. Đây cũng là một trong hai khâu đột phá mà Hội đăng ký với Thường trực Tỉnh ủy thực hiện trong năm 2023. Kết quả, toàn tỉnh tiếp nhận được gần 23.870 đơn vị máu, đạt 108,5% chỉ tiêu.

BOX: “Ngoài các chương trình nhân đạo kể trên, các cấp Hội CTĐ còn thực hiện hiệu quả các chương trình “Ngân hàng bò”; “dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”; khám, chữa bệnh nhân đạo…Tất cả các hoạt động của Hội đều hướng đến mục tiêu nhân đạo, giúp đỡ người yếu thế, kém may mắn trong xã hội”, ông Lê Văn Hậu, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh nhấn mạnh.

Bài, ảnh: HỒNG PHƯƠNG