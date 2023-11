Huyện Long Điền: Kiểm tra phòng cháy tại 44 cơ sở mầm non

Từ ngày 2/11 đến 10/11, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) - Công an huyện và Công an 7 xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiến hành kiểm tra công tác PCCC-CNCH tại 44 cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn huyện.

Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an huyện Long Điền kiểm tra chất lượng phương tiện chữa cháy được trang bị tại Trường MN Sơn Ca (TT.Long Hải, huyện Long Điền).

Nội dung kiểm tra gồm: công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCCC và chế độ tự kiểm tra an toàn PCCC của người đứng đầu cơ sở; việc niêm yết nội quy, quy định an toàn về PCCC-CNCH, biển cấm lửa và tiêu lệnh chữa cháy tại các khu vực lớp học, căn tin, nhà để xe; các điều kiện an toàn PCCC trong sử dụng nguồn điện, các điều kiện ngăn cháy, chống cháy lan, cháy lớn và thoát nạn khi có cháy xảy ra. Lực lượng chức năng cũng kiểm tra tình trạng hoạt động, số lượng, chất lượng các phương tiện chữa cháy được trang bị; việc thành lập lực lượng PCCC cơ sở, phân công trực, triển khai phương án xử lý tình huống cháy, nổ của lực lượng, phương tiện tại chỗ.

Đồng thời, lực lượng chức năng hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động các trường sử dụng thành thạo các phương tiện PCCC đã được trang bị sẵn.

Tin, ảnh: NGỌC TUYỀN