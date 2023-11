Giúp người yếu thế vươn lên

Chăm lo cho hội viện, phụ nữ, trẻ em nghèo; xây dựng các mô hình dân vận khéo, tổ chức hội ngày càng vững mạnh… là những hoạt động nổi bật được các cấp hội phụ nữ phường 12 (TP.Vũng Tàu) thực hiện nhiều năm qua.

Đường đến trường của chị em Tường Vy bớt khó khăn khi được đỡ đầu.

Nâng đỡ người yếu thế

Trước đây, cuộc sống của gia đình chị Nguyễn Ngọc Nguyên (34 tuổi, 46/2B đường Phước Thắng, phường 12, TP.Vũng Tàu) gặp nhiều khó khăn. Chị làm nghề xẻ cá bò, công việc thất thường nên thu nhập bấp bênh. Chồng chị cũng không có việc làm ổn định, kinh tế gia đình thường xuyên trong cảnh thiếu trước hụt sau.

Trước hoàn cảnh khó khăn này, năm 2015, Chi hội Phụ nữ KP.4 (phường 12) đã tư vấn, hỗ trợ cho chị vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội. Chị dành phần lớn nguồn vốn mở tiệm nước giải khát, quầy vé số trước nhà. Số tiền còn lại chị sửa sang nhà cửa. Nhờ chăm chỉ, chịu khó làm ăn, tiệm nước của chị đã mang lại nguồn thu nhập chính cho gia đình. Những lúc nhàn rỗi, chồng chị cũng đi xẻ cá bò thuê, hỗ trợ chi phí sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, gia đình chị có cuộc sống tốt hơn.

“Nhờ được vay vốn, mở hàng nước nên kinh tế gia đình tôi đã tạm ổn, thu nhập chừng 9-10 triệu đồng/tháng. Cán bộ Hội LHPN phường 12 và Chi hội Phụ nữ KP.4 thường xuyên đến hỏi thăm, tặng quà động viên, giúp tôi tự tin vươn lên”, chị Nguyên nói.

Ngoài ra, Hội LHPN phường 12 còn tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ trẻ em thiếu may mắn như: tặng học bổng Nguyễn Thị Định; nhận làm mẹ đỡ đầu; tặng quà các dịp lễ, Tết... Qua đó, giúp các em vơi bớt khó khăn, tiếp tục đến trường. 2 chị em Thạch Tường Vy (12 tuổi) và Thạch Hùng Chung (11 tuổi, ngụ 134/5 đường Phước Thắng) mồ côi cả cha lẫn mẹ. Mẹ các em mất năm 2017 do bệnh hiểm nghèo. Một năm sau, ba em cũng mất do tai nạn giao thông. Hai chị em được ông bà nội cưu mang. Ông bà đã lớn tuổi, thu nhập không ổn định từ công việc đánh bắt hải sản.

Khi biết hoàn cảnh này, Hội LHPN phường 12 đã vận động một đơn vị nhận đỡ đầu em Chung từ năm 2021 đến nay, với mức hỗ trợ 6 triệu đồng/năm. Chung còn được tặng quần áo, sách vở, đồ dùng học tập hàng năm. Tường Vy cũng nhận được học bổng vào đầu năm học, quà vào các dịp lễ, Tết của hội. Những sự quan tâm này giúp chị em Tường Vy có thêm tình yêu thương từ cộng đồng. Tường Vy cho biết: “Có sự hỗ trợ, bao bọc của các nhà hảo tâm, con cảm thấy được an ủi phần nào. Chúng con sẽ cố gắng chăm chỉ học tập để mai sau có cuộc sống tốt hơn”.

Nhiều mô hình thiết thực

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn mình”, từ đầu năm đến nay, Hội LHPN phường 12 đã thực hiện mô hình dân vận khéo “Túi tái chế thân thiện môi trường”. Mục đích chính của mô hình nhằm tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông và dùng các sản phẩm tái chế trong sinh hoạt hàng ngày, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường.

Hội triển khai đến 6 chi hội và thu hút 45 hội viên tham gia mô hình. Các chi hội dùng bao đựng gạo, cắt may thành túi kích thước phù hợp, phát cho hội viên. Đến nay, Hội LHPN phường 12 thực hiện được 250 chiếc túi, được chị em phụ nữ dùng để đi chợ, lan tỏa thông điệp chung tay bảo vệ môi trường.

Năm 2023, Hội LHPN phường 12 tặng gần 800 suất quà và 16 thẻ BHYT cho hội viên, 135 suất học bổng và 165 suất quà Trung thu cho trẻ em…, với tổng trị giá hơn 313 triệu đồng. Hội còn vận động các nhà hảo tâm nhận đỡ đầu 17 trẻ mồ côi, trị giá 77 triệu đồng. Hội cũng giúp đỡ 235 hội viên nghèo, khó khăn bằng các hình thức như vay vốn không lãi, giúp con giống, cây trồng, công lao động.

Cùng với đó, Hội LHPN phường 12 còn thực hiện nhiều mô hình dân vận khéo có ý nghĩa và giá trị khác. Các mô hình tiêu biểu như: Chuyển giao, hỗ trợ phương tiện, máy móc, thiết bị, vật dụng gia đình cho người nghèo; Thực hành tiết kiệm từ nguồn phân loại rác thải gia đình, gây quỹ tặng học bổng và thẻ BHYT cho hội viên, phụ nữ, trẻ em; Tủ áo dài kết nối yêu thương; Chi hội tự quản tuyến đường xanh - sạch - đẹp, Mỗi phụ nữ - một cây xanh, mỗi cơ sở - một công trình cây xanh… Mỗi mô hình dân vận khéo đều nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo hội viên, phụ nữ trên địa bàn phường 12.

Bà Bùi Thị Thu Diễm, Chủ tịch Hội LHPN phường 12 cho biết, hội chú trọng xây dựng các mô hình hoạt động phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở cũng như nhu cầu, nguyện vọng của chị em. Các mô hình có sự lan tỏa rộng khắp và được nhân rộng. Để làm được điều này, Hội LHPN phường bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ do hội cấp trên giao; tập trung xây dựng cơ sở hội vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ hội cơ sở bằng 2 khâu đột phá, gồm: ứng dụng CNTT trong hoạt động hội, cùng cơ sở xây dựng chi, tổ hội vững mạnh.

“Thời gian tới, Hội LHPN phường 12 tiếp tục hoạt động theo phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”, xây dựng các mô hình tập hợp hội viên, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giúp đỡ trẻ em và phụ nữ nghèo”, bà Diễm chia sẻ.

Bài, ảnh: HỒNG PHƯƠNG