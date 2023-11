Đất Đỏ đề ra nhiều giải pháp hoàn thành kế hoạch năm 2023

Chiều 3/11, UBND huyện Đất Đỏ tổ chức họp thường kỳ tháng 10 và bàn giải pháp 2 tháng cuối năm 2023.

Từ đầu năm đến nay, các chỉ tiêu kinh tế duy trì tăng trưởng. Cụ thể, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm là 16.314ha, đạt 96,9% so với kế hoạch, tăng 2,03% so với cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn 355,908 tỷ đồng, đạt 70,48% dự toán, giảm 28,69% so cùng kỳ. Về thương mại - dịch vụ, 10 tháng qua, huyện đã đón 750.674 lượt khách, tăng 9,74% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú, du lịch đạt 577,6 tỷ đồng, tăng 5,46%. Tính đến ngày 13/10, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản được trên địa bàn huyện hơn 454,7 tỷ đồng, đạt 49,35%...

Trong 2 tháng còn lại của năm 2023, huyện Đất Đỏ tập trung hoàn thành các mục tiêu đề ra. Trong đó, tiếp tục triển khai các mô hình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các mô hình khuyến nông hỗ trợ hộ nghèo theo chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo 2023. Huyện cũng tập trung triển khai dự án đầu tư công năm 2023 và giải ngân vốn đảm bảo tiến độ đề ra; theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, từ đó xác định các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời thu đủ vào ngân sách nhà nước.

ĐÔNG HIẾU