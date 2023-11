Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Báo Công an Nhân dân phát hành số đầu tiên (1/11/1946-1/11/2023), sáng 1/11, Báo Công an Nhân dân đã tặng 100 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh vượt khó, hiếu học trên địa bàn xã Long Mỹ (huyện Đất Đỏ), mỗi phần quà 500 ngàn đồng tiền mặt. Nguồn kinh phí do Báo Công an Nhân dân vận động nhà hảo tâm tài trợ.

Ban tổ chức trao quà cho các gia đình khó khăn.

Tin, ảnh: LINH TÀI