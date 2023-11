Sáng 10/11, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức khánh thành và bàn giao “Nhà đồng đội” cho gia đình Thiếu tá QNCN Nguyễn Thanh Long, nhân viên ngành Cơ điện Tàu 269-Vùng 2 Hải quân, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân bàn giao "Nhà đồng đội" cho gia đình Thiếu tá QNCN Nguyễn Thanh Long.

Căn nhà được xây dựng trên nền đất của gia đình tại ấp An Thạnh (xã An Ngãi, huyện Long Điền), có diện tích 33m2, tường gạch, mái lợp tôn, nền lát gạch hoa. Tổng chi phí xây dựng gần 200 triệu đồng, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” của Quân chủng Hải quân hỗ trợ 80 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình và người thân đóng góp.

Dịp này, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và chính quyền địa phương tặng gia đình một số vật dụng thiết yếu.

Tin, ảnh: ĐOÀN NHÂN