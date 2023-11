5 nghề có hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nhiều nhất

Bản tin thị trường lao động quý III/2023 được Bộ LĐTBXH công bố ghi nhận nhiều nhóm ngành nghề có số lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp tục tăng. Trong đó, 5 nhóm nghề có người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nhiều nhất quý III/2023 gồm: Thợ may, thêu và thợ có liên quan; thợ lắp ráp; kế toán; nhân viên bán hàng; kỹ thuật viên điện tử.

Trong quý III/2023, cả nước ghi nhận 1,079 triệu người trong độ tuổi thất nghiệp, tăng 6,3 ngàn người so với quý II/2023; cả nước ghi nhận 291.350 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 66.163 người so với quý II/2023, nhưng lại tăng 30.161 người so với cùng kỳ năm 2022.

Số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp quý III là 294.443 người. Số lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp phần lớn thuộc nhóm không có bằng cấp chứng chỉ, dù tỉ lệ này có giảm so với quý 1 và 2 (lần lượt là 67% và 68,9%), nhưng vẫn ở mức cao, chiếm 65%.

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, trong tháng 9 có 1.506 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (giảm 32% so với tháng trước).

