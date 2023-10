Tỉnh đoàn An Giang thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Côn Đảo

Tối 6/10, tại Đồn BP Côn Đảo (BĐBP tỉnh) đã diễn ra buổi gặp gỡ, giao lưu giữa đoàn Tuổi trẻ An Giang và cán bộ, chiến sĩ đồn BP Côn Đảo. Đây là hoạt động năm trong Hành trình Tuổi trẻ quê hương Bác Tôn Đức Thắng với Côn Đảo năm 2023 do Tỉnh đoàn An Giang tổ chức.

Tỉnh đoàn An Giang trao tặng 1 bộ máy vi tính, 1 máy in và 20 cây xanh cho Đồn BP Côn Đảo.

Tại buổi giao lưu, đoàn đã được đại diện Đồn BP Côn Đảo giới thiệu về truyền thống xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng BĐBP tỉnh và Đồn BP Côn Đảo; thông tin về tình hình đời sống cán bộ, chiến sĩ và những hoạt động chính tại đơn vị; hai bên trao đổi thông tin, kết quả công tác đã đạt được trong thời gian qua…

Động viên cán bộ, chiến sĩ đồn BP Côn Đảo, đoàn đã gửi lời thăm hỏi sức khỏe đến các cán bộ, chiến sĩ và trao tặng 1 bộ máy vi tính, 1 máy in và 20 cây xanh cho Đồn BP Côn Đảo.

Tin, ảnh: TRÚC GIANG