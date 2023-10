Tăng tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ xa

Để nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) từ xa trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh tiếp tục nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo nhằm hướng dẫn người dân thực hiện DVCTT.

Tỉnh chủ trương đẩy mạnh DVCTT từ xa thay vì công chức bộ phận một cửa làm thay người dân. Trong ảnh: Công chức Trung tâm Hành chính công tỉnh hướng dẫn người dân thực hiện DVCTT.

Nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo

“Giải pháp tuyên tuyền, hướng dẫn sử dụng DVCTT cho HS tại trường học của UBND phường 4, TP.Vũng Tàu” là một trong những mô hình điểm được UBND tỉnh chỉ đạo nhân rộng toàn tỉnh trong năm 2023. Theo đó, UBND phường 4 biên soạn nội dung bài tuyên truyền “HS hiểu biết về DVCTT” với hướng dẫn đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hành áp dụng cho HS Trường THCS Duy Tân, phường 4 từ quý 4/2022.

Bên cạnh đó, mô hình còn lồng ghép tuyên truyền về chuyển đổi số, hướng dẫn sử dụng DVCTT vào các buổi sinh hoạt ngoại khóa, các tiết sinh hoạt lớp, sinh hoạt trường, đặc biệt là vào các tiết Tin học. Đây là nội dung thực hành thiết thực, hữu ích đối với các bài học về ứng dụng của mạng Internet, wifi... Qua thực hành, các em HS nắm và có thể hướng dẫn bố mẹ, người thân trong gia đình thực hiện thủ tục đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công Quốc gia/Cổng dịch vụ công của tỉnh; sử dụng DVCTT và thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia/Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Bà Trần Thị Bích Vân, Chủ tịch UBND phường 4, TP. Vũng Tàu cho biết, đến nay 100% giáo viên và trên 90% HS trong trường biết đến và sử dụng thành thạo DVCTT. Tổng số hồ sơ trực tuyến được HS tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh thực hiện thành công là 1.831 hồ sơ.

Đối với giải pháp “Ký số bản đồ khổ lớn” của Sở TN-MT đưa vào áp dụng từ tháng 8/2022 đến nay đã có 318 công trình với 620 mảnh bản đồ cho các thủ tục giao đất, cho thuê đất đã được thực hiện ký số. Giải pháp này thay cho bản đồ giấy trước đây đã tạo thuận tiện cho cá nhân, tổ chức khi sử dụng DVCTT. Từ đó, góp phần nâng cao tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến ngành TN-MT trên địa bàn tỉnh.

Ông Đặng Sơn Hải, Phó Giám đốc Sở TN-MT cho hay, giải pháp “Ký số bản đồ khổ lớn” đã tiết kiệm được thời gian, chi phí cũng như thuận lợi trong tra cứu hồ sơ tài liệu để thực hiện các TTHC khác nhau.

Ngoài ra, để nâng cao tỷ lệ sử dụng DVCTT từ xa trong tỉnh, UBND tỉnh khuyến khích nhân rộng giải pháp thí điểm bố trí máy tính có kết nối mạng Internet, máy scan tại 5 khu phố phục vụ người dân trên địa bàn thực hiện DVCTT. Giải pháp này đã triển khai từ đầu năm 2023 tại UBND phường Long Tâm, TP.Bà Rịa.

Ông Nguyễn Tấn Phong, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho hay, để đẩy mạnh tỷ lệ sử dụng DVCTT từ xa, tỉnh chủ trương nhân rộng các mô hình sáng kiến, cách làm hay nhằm hướng dẫn người dân thực hiện DVCTT thay vì làm thay người dân.

Hướng đến 50% người dân thực hiện hồ sơ trực tuyến từ xa

Tính đến 15/9, toàn tỉnh đã tiếp nhận 60.349 hồ sơ, trong đó gần 99,12% hồ sơ được giải quyết đúng hạn và 96,69% hồ sơ trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cao hơn 79,7% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, qua kiểm tra phần lớn các DVCTT do công chức Bộ phận Một cửa các cấp làm thay người dân. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến từ xa do người dân thực hiện chỉ đạt 10,5%, trong khi yêu cầu năm 2023 là 50%. Tỷ lệ thanh toán DVCTT toàn tỉnh còn thấp, đến ngày 15/9 là 16,23%.

Tính đến 15/9, Cổng dịch vụ công của tỉnh đã cập nhật 2.003 TTHC. Tổng số DVCTT là 1.879 thủ tục, trong đó tổng số DVCTT một phần là 1.280 và 599 DVCTT toàn trình. 100% sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và các đơn vị đều đã được cấp phát chữ ký số, chứng thư số.

Ông Nguyễn Tấn Phong cho hay, Sở Nội vụ phối hợp cùng các cơ quan liên quan tham mưu tỉnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số gắn với CCHC, thực hiện khâu đột phá của nhiệm kỳ là tiếp tục rà soát rút ngắn thời gian giải quyết TTHC so với thời gian quy định của bộ TTHC từ 25-50%. Trong đó, ưu tiên lựa chọn các TTHC có nhiều tác động đến người dân và DN.

Bài, ảnh: AN NHIÊN