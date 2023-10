Keo sinh học - Điều trị suy tĩnh mạch nhẹ nhàng, hiệu quả

Ứng dụng bơm keo sinh học đã giúp nhiều bệnh nhân bị suy giãn tĩnh mạch chân, căn bệnh mà có đến hơn 70% phụ nữ gặp phải, cải thiện hoàn toàn triệu chứng, giảm nguy cơ tái phát qua một thủ thuật nhẹ nhàng.

Chuẩn bị thiết bị bơm keo sinh học trước khi thực hiện thủ thuật cho bệnh nhân.

Cải thiện phần lớn triệu chứng đến 98%

Bà N.T.T.N (61 tuổi, TP. HCM) bị suy tĩnh mạch từ gần 10 năm trước, bà đã áp dụng nhiều biện pháp từ thay đổi lối sống, vận động, dùng thuốc và mang vớ áp lực nhưng bệnh vẫn tiến triển. Gần đây, tình trạng đau nhức, tê bì vùng chân, phù chân khi chiều về và nhiều đêm mất ngủ vì chuột rút càng nặng nề hơn, bà đã quyết định đến Bệnh viện Bình Dân để thăm khám và điều trị.

Tại bệnh viện, ThS. BS Nguyễn Minh Trung, bác sĩ điều trị khoa Phẫu thuật Tim-Mạch máu cho biết bà N. bị suy tĩnh mạch cấp độ 4C, suy tĩnh mạch cả nông và sâu, đã có triệu chứng sạm da, biểu hiện của loạn dưỡng do máu tĩnh mạch ứ lâu ngày. Theo bác sĩ Trung, để điều trị dứt điểm, bà N. cần được can thiệp ngoại khoa. Sau tư vấn, người bệnh quyết định lựa chọn phương pháp bơm keo sinh học điều trị suy tĩnh mạch.

ThS. BS Nguyễn Minh Trung cho biết: Đối với điều trị suy giãn tĩnh mạch chân, có hai kỹ thuật ít xâm lấn có thể giúp loại bỏ các tĩnh mạch giãn mà không cần phẫu thuật, đó là đốt can thiệp nội tĩnh mạch bằng laser hoặc sóng cao tần và bơm keo trong lòng tĩnh mạch. Với trường hợp suy giãn tĩnh mạch mức độ nặng, phương pháp bơm keo trong lòng tĩnh mạch có nhiều ưu điểm. Đó là vừa giúp loại bỏ tĩnh mạch giãn vừa giảm nguy cơ tổn thương tĩnh mạch, ít biến chứng và mau hồi phục.

Đây là kỹ thuật thế giới áp dụng từ năm 2015, cho phép bác sĩ thực hiện can thiệp nhẹ nhàng cho người bệnh suy tĩnh mạch chân với mức độ cải thiện triệu chứng lên tới hơn 98%. Người bệnh có thể đi lại ngay sau khi thực hiện và về nhà sau 12 tiếng theo dõi.

Thủ thuật bơm keo sinh học cho bà N. được thực hiện vào chiều ngày hôm trước, bà N. đã xuất viện vào hôm sau, sau khi được bác sĩ thăm khám và siêu âm đánh giá lại hiệu quả của thủ thuật. Lúc này, các cơn đau mà trước đó bà thường than phiền là “không massage thì nhiều khi không thể nào bước đi nổi” đã không còn. Bà thấy chân nhẹ hẳn, đi loại thoải mái hơn.

Bác sĩ đánh dấu tĩnh mạch suy trên chân bà N.

Bơm keo sinh học được thực hiện giai đoạn nào?

Theo ThS.BS Nguyễn Minh Trung, suy tĩnh mạch được chia thành nhiều cấp độ. Ở cấp độ 1, bác sĩ có thể chỉ định điều trị cho người bệnh với thuốc và thay đổi lối sống như hạn chế đứng, ngồi quá lâu, hạn chế mang giày cao gót, không bắt chéo chân khi ngồi, kê cao chân khi ngủ, tập thể dục, giảm cân nếu dư cân hay béo phì, dùng thuốc và mang vớ tĩnh mạch.

Đối với các trường hợp từ cấp độ 2 trở lên thì hiện nay thường sử dụng hệ thống nhiệt (laser hoặc sóng cao tần) để làm xơ hóa, teo toàn bộ tĩnh mạch bị suy giãn, khiến chúng không nổi trên da nữa. Phương pháp hiện đại nhất hiện nay là sử dụng keo sinh học bơm vào lòng tĩnh mạch để làm tắc toàn bộ, tĩnh mạch bị suy mà mình mong muốn.

Keo sinh học có thể sử dụng cho người bệnh có phân độ suy giãn tĩnh mạch từ độ 2 trở lên. Lúc này vùng chân người bệnh đã xuất hiện các tĩnh mạch giãn to và ngoằn ngoèo, giống như con giun dưới da.

Quá trình thực hiện phương pháp này chỉ cần gây tê lượng nhỏ tại chỗ đưa ống thông vào lòng tĩnh mạch, không phải chích thuốc tê tại nhiều điểm do đó không gây nên những tổn thương chung quanh tĩnh mạch. Đây là biện pháp ít xâm lấn nên người bệnh hầu như không đau, có thể đứng lên đi bộ ngay sau khi can thiệp. Đặc biệt, can thiệp này cũng có lợi thế trong việc đảm bảo tính thẩm mỹ.

- Tĩnh mạch chân có chức năng đưa máu từ chân về tim. Suy tĩnh mạch chân là tình trạng suy yếu của hệ thống tĩnh mạch này cùng hệ thống van của nó, dẫn tới việc làm dòng máu ứ đọng lại ở vùng chân và không đến tim được, từ đó người bệnh sẽ gặp phải các tình trạng như: Tĩnh mạch nổi ngoằn nghoèo dưới chân, vọp bẻ (chuột rút), phù chân, ngứa, loét da, viêm da… - Không thể điều trị dứt điểm hoàn toàn suy tĩnh mạch nhưng đây là bệnh có thể phòng ngừa tránh tăng nặng và cải thiện triệu chứng. - Các môn thể thao phù hợp với người suy tĩnh mạch: Đi bộ vừa phải, chạy bộ vừa phải, khiêu vũ, đạp xe đạp. Đặc biệt bơi lội là môn vận động rất thích hợp cho người suy tĩnh mạch. - Hạn chế các môn đòi hỏi đứng lâu một chỗ như: Cử tạ, tập dưỡng sinh đứng lâu một chỗ, các động tác đòi hỏi tư thế ngồi lâu, đứng lâu.

Thủ thuật bơm keo sinh học tiến hành cho cả hai chân thường diễn ra trong khoảng 90 phút. Việc thực hiện được trên cả hai chân cũng là lợi thế của bơm keo sinh học so với các phương pháp can thiệp có dùng nhiệt. Sau bơm keo sinh học, người bệnh có thể đứng lên và đi bộ bình thường mà không cần mang vớ y tế. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện thủ thuật có dùng thuốc mê nên vẫn cần theo dõi bệnh nhân trong khoảng 12 tiếng.

"Hiệu quả tức thời của keo sinh học là trên 98%. Tuy nhiên, tất cả các can thiệp điều trị suy tĩnh mạch đều có < 5% rủi ro tái phát trong vòng 5 năm sau can thiệp, đặc biệt nếu bệnh nhân vẫn tiếp tục việc đứng lâu, ngồi lâu, ít vận động thì bệnh sẽ tái diễn. Do đó, bệnh nhân cần tuân thủ điều trị và thăm khám sau phẫu thuật", ThS.BS Nguyễn Minh Trung khuyến cáo.

TRẦN NHUNG