Cựu chiến binh vươn lên làm giàu

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nhiều cựu chiến binh (CCB) đã chủ động, dám nghĩ, dám làm trong việc lập nghiệp và giúp đỡ đồng đội phát triển kinh tế.

CCB Hoàng Xuân Vinh (ấp Tân Xuân, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) chăm sóc đàn heo của gia đình.

Không cam chịu đói nghèo

Hội CCB tỉnh hiện có 16.680 hội viên đang sinh hoạt tại 135 cơ sở Hội và 523 chi hội. Xác định phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, các cấp Hội CCB tích cực vận động hội viên nêu cao tinh thần “tự lực, tự cường, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp”. Qua đó giúp hội viên thay đổi suy nghĩ, mạnh dạn làm kinh tế.

Đến xã An Ngãi, huyện Long Điền hỏi CCB Lê Bên, nhiều người đều biết rõ và chỉ đến tận nơi. Bởi lâu nay, ông Bên là một trong những tấm gương tiêu biểu về ý chí vượt khó, vươn lên làm giàu. Vừa rót nước mời khách, ông Bên vừa chia sẻ, rời quân ngũ năm 1993, ông từng có ý định trở về quê hương Cần Đước (tỉnh Long An) để an hưởng tuổi già bằng lương hưu và những gì tích góp được. Tuy nhiên, trong một lần đi thăm đồng đội tại xã An Ngãi, ông nhận thấy địa phương có nghề làm muối rất nổi tiếng nên quyết định ở đây lập nghiệp bằng nghề này.

Thời gian đầu, ông sẵn sàng đi cào muối, đẩy muối thuê cho các chủ ruộng để tích lũy kinh nghiệm. Sau đó, ông nhận thấy trên địa bàn còn khá ít cơ sở thu mua nên cứ đến mùa muối, diêm dân phải đợi chờ tiểu thương đến gom mới có thể bán muối. Ông liền nảy ra ý định mở cơ sở thu mua muối để trực tiếp làm đầu mối cho bà con. Nói là làm, ông Bên đầu tư hệ thống nhà cất, tìm kiếm thị trường, nhận bao tiêu sản phẩm cho bà con. Đồng thời, tranh thủ tìm kiếm, liên hệ đầu ra và sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu theo đơn hàng của DN. Nhờ làm ăn uy tín nên cơ sở của ông ngày càng phát triển, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 30 lao động địa phương.

Tương tự, CCB Nguyễn Đó (ấp Phước Lợi, xã Phước Tỉnh) cũng là tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi và tham gia hoạt động xã hội tại địa phương. Năm 1986, ông Đó xuất ngũ trở về địa phương sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia. Từ một ngư dân, ông mở công ty và chính thức là Giám đốc Công ty TNHH MTV Danh Cầm, chuyên thu mua hải sản tại cảng biển, sơ chế để xuất khẩu. Công ty của ông tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương, với thu nhập mỗi tháng từ 8-10 triệu đồng/lao động.

Thông qua phong trào “CCB giúp nhau thoát nghèo, làm kinh tế giỏi”, trên địa bàn tỉnh còn xuất hiện nhiều tấm giương điển hình như: CCB Trần Lộc (xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc) vươn lên thoát nghèo, làm giàu từ mô hình trồng điều kết hợp trồng tiêu, lợi nhuận cao; CCB Hoàng Xuân Vinh (xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) với mô hình nuôi heo nái sinh sản chủ yếu cung cấp con giống cho các hộ CCB nghèo.

Hỗ trợ đồng đội vươn lên

Theo ông Mã Thành Sơn, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, để phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đạt hiệu quả cao, các cấp Hội CCB tỉnh vận động hội viên có mô hình kinh tế hiệu quả tự nguyện tham gia, xây dựng tổ, nhóm “CCB giúp nhau làm kinh tế” bằng nhiều phương thức như: hỗ trợ cây, con giống, chuyển giao khoa học - kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Thậm chí, thành lập quỹ tiết kiệm xoay vòng để cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn không tính lãi phát triển kinh tế.

Từ phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, đời sống kinh tế của hội viên Hội CCB trên địa bàn tỉnh ngày được nâng lên. Đến nay, tỷ lệ hộ khá, giàu của hội viên Hội CCB chiếm khoảng 70%. Hiện toàn tỉnh có gần 100 DN vừa và nhỏ, thu hút trên 1.500 lao động; gần 100 gia trại, trang trại thu hút 500 lao động do CCB làm chủ.

Đơn cử, năm 2016, CCB Nguyễn Xuân Thành (ấp Liên Lộc, xã Xà Bang, huyện Châu Đức) được Hội CCB xã cho vay 10 triệu đồng từ nguồn vốn xoay vòng của Hội. Cùng với số tiền 50 triệu đồng của Hội Nông dân, ông Thành đầu tư chuồng trại và nuôi bò sinh sản. Vừa chăn nuôi, vừa học hỏi thêm kỹ thuật, đàn bò sinh sản phát triển tốt. Hiện gia đình ông xuất bán 3 con bò thịt, thu nhập gần 100 triệu đồng/năm.

“Thời gian tới, Hội tiếp tục vận động hội viên tham gia các mô hình kinh tế tập thể, kinh tế hộ gia đình để có tư cách pháp nhân; phấn đấu đến năm 2028 có 50% hội cấp xã có CLB CCB giúp nhau làm kinh tế, có hợp tác xã, có trang trại, gia trại do CCB làm chủ”, Chủ tịch Hội CCB tỉnh nhấn mạnh.

Bài, ảnh: MINH NHÂN