CLB SOS72 Bà Rịa: Lan tỏa tinh thần tình nguyện tuổi trẻ

Tháng 9 vừa qua, tại TP.Cần Thơ, Bộ Công an phối hợp Trung ương Đoàn tổ chức hội nghị biểu dương mô hình, cán bộ, ĐVTN tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2018-2023. Trong 64 tấm gương được tuyên dương lần này, Bà Rịa-Vũng Tàu có 1 mô hình được tuyên dương là CLB Hỗ trợ sự cố giao thông miễn phí SOS72 TP.Bà Rịa (gọi tắt là CLB SOS72 Bà Rịa).

Anh Hà Văn Cẩm, thành viên thường trực CLB SOS72 Bà Rịa (bên phải) nhận Bằng khen của Bộ Công an tại hội nghị biểu dương mô hình, cán bộ, ĐVTN tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2018-2023.

Tình nguyện vì cộng đồng

Anh Hà Văn Cẩm, thành viên thường trực CLB cho biết, CLB thành lập vào tháng 9/2019 với 5 thành viên. Nhiệm vụ chính của CLB là hỗ trợ khắc phục sự cố về giao thông miễn phí trong khung thời gian từ 21 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau.

Đến nay, CLB SOS72 Bà Rịa đã có 14 thành viên tình nguyện tham gia. Bên cạnh cấp cứu kịp thời, cứu sống được nhiều nạn nhân bị tai nạn giao thông (TNGT), các thành viên trong CLB còn chia thành nhiều nhóm nhỏ, chốt tại các vị trí giao thông trọng yếu trên địa bàn thành phố để hỗ trợ người dân không may bị bể bánh xe, đưa người say xỉn về nhà, bảo quản tài sản cho người bị tai nạn.

Gắn bó với CLB được 3 năm, dù bận rộn với những ca trực tại công ty chuyên sản xuất kính cường lực (TX.Phú Mỹ), nhưng khi tan ca, anh Cẩm lại tranh thủ ăn cơm rồi đến chốt trực cùng các thành viên khác để kịp thời hỗ trợ người dân. Niềm vui lớn nhất của anh chính là hỗ trợ những nạn nhân bị tai nạn đến bệnh viện kịp thời.

Hôm chúng tôi đến, các anh chuẩn bị phân công nhiệm vụ. 21 giờ 30 phút, thông qua số điện thoại 0774.788113, CLB nhận được cuộc gọi từ một nam thanh niên đề nghị giúp đỡ. Thanh niên này tên Hùng, trên đường đi làm về đến ngã ba Mô Xoài - Hùng Vương (gần Bộ CHQS tỉnh) xã Hòa Long chẳng may bị xẹp bánh xe. Thời điểm này, các tiệm sửa xe đã đóng cửa, anh Hùng chợt nhớ đến số hotline của CLB SOS72 Bà Rịa trên facebook và gọi điện thoại nhờ hỗ trợ. Nhận được điện thoại, 3 thành viên CLB nhanh chóng mang theo đồ nghề di chuyển đến vị trí anh Hùng cung cấp. Sau khi kiểm tra, nhóm xác định bánh xe anh Hùng bị xì van nên hỗ trợ siết van, bơm hơi rồi kiểm tra kỹ trước khi dời đi.

Anh Hùng chia sẻ: “Tôi theo dõi trên trang Bà Rịa Youth nên biết về hoạt động của CLB rồi lưu số điện thoại. Lúc xe gặp sự cố, tôi cũng gọi điện nhưng không nghĩ là đội sẽ tới nhanh như vậy”.

Thêm tự hào màu áo xanh tình nguyện

Anh Nguyễn Tấn Phúc, Ban thư ký đại diện truyền thông CLB SOS72 Bà Rịa cho biết, từ đầu năm đến nay, CLB đã hỗ trợ gần 300 trường hợp người dân bị TNGT, bảo vệ tài sản và bàn giao cho gia đình nạn nhận 160 vụ; hỗ trợ khắc phục sự cố hư xe cho gần 500 trường hợp. Ngoài ra, CLB còn tích cực tham gia công tác tình nguyện vì cộng đồng và bảo đảm an sinh xã hội, trao tặng hơn 500 phần quà cho HS có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 100 triệu đồng.

Các thành viên CLB đã và đang đề ra nhiều kế hoạch nhằm tuyên truyền đến người dân chấp hành nghiêm về Luật Giao thông đường bộ để bảo đảm an toàn cho chính bản thân và gia đình. Đồng thời, tăng cường thành viên ứng trực hỗ trợ người dân khi chẳng may xảy ra tai nạn. Việc làm của chúng tôi tuy nhỏ nhưng đã góp phần lan tỏa giá trị sống đẹp, sống tích cực đến mọi người. Anh Nguyễn Tấn Phúc, Ban thư ký đại diện truyền thông CLB SOS72 Bà Rịa

Anh Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đánh giá về việc làm của CLB: “Không chỉ thực hiện nhiệm vụ của mình là hỗ trợ cộng đồng khi tham gia giao thông hoặc ứng cứu tình huống giao thông khi cần thiết, các bạn còn ứng dụng hoạt động của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ môi trường, nhưng cũng gắn liền với hoạt động của mình. Tôi đánh giá đây là mô hình sáng tạo mà các bạn đã vận dụng trong thời gian vừa qua”.

Với những cống hiến của mình, CLB SOS 72 Bà Rịa đã được nhận Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam về tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện năm 2020; Giấy chứng nhận của Trung tâm tình nguyện quốc gia là 1 trong 100 CLB tình nguyện xuất sắc toàn quốc tham gia “Ngày hội tình nguyện quốc gia” năm 2020; Chứng nhận của Trung tâm tình nguyện quốc gia về những đóng góp tích cực trong công tác tình nguyện năm 2021; Bằng khen của Hội LHTN Việt Nam tỉnh về tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thanh niên với văn hóa giao thông” trong các năm 2019, 2020, 2022. Và mới đây, các thành viên CLB cũng đã vinh dự nhận Bằng khen của Bộ Công an tại hội nghị biểu dương mô hình, cán bộ, ĐVTN tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2018-2023. Những phần thưởng này là động lực to lớn để các thành viên tiếp tục cố gắng hơn nữa trong hành trình thiện nguyện.

Bài, ảnh: MAI NGỌC