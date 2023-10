Biểu dương 23 tập thể, 35 cá nhân tiêu biểu ngành giáo dục

Chiều 3/10, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết chương trình “Một triệu sáng kiến-Nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” và biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu tham gia Hội diễn “Tiếng hát công nhân, người lao động tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ I năm 2023”.

Bà Nguyễn Minh Thu Thủy, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Hưởng ứng chương trình “Một triệu sáng kiến-Nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, ngành giáo dục đã có nhiều sáng kiến chất lượng, thiết thực. Tổng số sáng kiến tham gia chương trình là 819, đạt tỷ lệ 392% so với chỉ tiêu giao. Còn tại Hội diễn “Tiếng hát công nhân, người lao động tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ I năm 2023”, Công đoàn ngành giáo dục đoạt 1 giải A, 2 giải C và giải Nhì toàn đoàn.

Tại hội nghị, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh đã tặng Giấy khen cho 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong chương trình “Một triệu sáng kiến-Nỗ lực vượt khó, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, 3 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hội diễn. LĐLĐ tỉnh tặng Giấy khen cho Công đoàn ngành giáo dục tỉnh, trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2023 cho tập thể Trường THPT Vũng Tàu (TP.Vũng Tàu).

Tin, ảnh: HOÀNG DƯƠNG