Trường MN An Ngãi hoàn thành khu vườn cổ tích

Trường MN An Ngãi (xã An Ngãi, huyện Long Điền) vừa hoàn thành khu vườn cổ tích. Khu vườn có diện tích gần 70m2, gồm: thảm cỏ, hồ nước, lối đi lát đá, ngôi nhà cây nấm, cầu, mô hình hươu, nai, vịt, nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn; và 6 bức tranh treo tường là những câu chuyện cổ tích: Tấm Cám, Cây khế, Trí khôn của ta đây, Nai Bambi… Toàn bộ chi phí do nhà trường vận động Hợp doanh đường ống khí Nam Côn Sơn ủng hộ.

Cô và trò lớp 4-5/3 tham quan khu vườn cổ tích.

Trường MN An Ngãi đang nuôi dạy 330 HS. Cùng với vườn rau xanh, sân vận động, sân chơi trò chơi dân gian, khu trải nghiệm cát, nước, việc đưa vào sử dụng khu vườn cổ tích sẽ giúp HS có những giờ học hoạt động ngoài trời bổ ích, tìm hiểu và tích lũy những kiến thức ngay tại các sân chơi trong trường.

Tin, ảnh: MINH QUANG