Trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, 2 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh đã kịp thời cấp cứu nhiều ca bệnh nặng. Đặc biệt, trong ngày 2/9, Khoa Sản của 2 bệnh viện Vũng Tàu và Bà Rịa đã đón 30 công dân chào đời trong niềm vui và hạnh phúc của gia đình lẫn nhân viên y tế.

Bác sĩ Trương Thị Kim Ngân (Bệnh viện Vũng Tàu) bày tỏ niềm hạnh phúc của nghề khi trong ngày 2/9 đã chào đón nhiều công dân nhí chào đời.

Dù mới sinh, cơ thể còn yếu, nhưng gương mặt chị Võ Thị Thanh Xuân, ở KP.Phước Thới (TT.Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ) lộ rõ niềm hạnh phúc và phấn khởi khi con trai được sinh ra vào ngày Quốc khánh 2/9. Chị Xuân cho biết, bác sĩ dự sinh ngày 5/9, nhưng chiều 1/9 chị đã có dấu hiệu chuyển dạ nên vào Khoa Sản (Bệnh viện Bà Rịa) chờ sinh. Chị nghĩ mình sẽ sinh con vào tối 1/9. Song thật bất ngờ khi bước vào những phút giây đầu tiên của ngày 2/9, chị Xuân đã hạ sinh bé trai khỏe mạnh, nặng 3kg.

“Sinh con vào ngày lễ đặc biệt của đất nước nên cảm xúc và niềm vui như được nhân đôi. Tôi đặt tên cho con là Nguyễn Đình Phúc và tên thân mật ở nhà là bé Cá. Tôi mong muốn sau này con lớn lên có cuộc sống ấm no, hạnh phúc”, chị Xuân bày tỏ.

Chị Nguyễn Thị Duyên, ở phường 11 (TP.Vũng Tàu) cũng xúc động không kém khi cô con gái đầu lòng của chị chào đời đúng vào ngày Quốc khánh. Chị Duyên tâm sự, rạng sáng ngày 2/9 chị có dấu hiệu sinh nên vào Bệnh viện Vũng Tàu. Do ngôi thai ngược, bác sĩ chỉ định mổ bắt con. Ca mổ diễn ra an toàn, 2 mẹ con đều khỏe mạnh. Chị Duyên nói: “Con tôi được sinh ra trong một ngày đẹp, ý nghĩa-ngày Quốc khánh. Tôi cầu mong cho con luôn bình an, hạnh phúc”.

Cũng trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, 2 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh đã kịp thời cấp cứu nhiều ca bệnh nặng. Điều đáng mừng, số ca tai nạn giao thông giảm khá nhiều so với dịp lễ cùng kỳ. Bác sĩ Nguyễn Hồng Phúc, Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Vũng Tàu) cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ, trung bình mỗi ngày, khoa tiếp nhận 110-120 ca bệnh. Trong số này chủ yếu là bệnh nội khoa ở người lớn tuổi, tăng khoảng 40% so với ngày thường. Khoa đã cấp cứu nhiều ca bệnh nội nguy kịch. Những bệnh nhân này bị suy tim, viêm phổi, suy thận cấp, nhiễm trùng huyết… “Chúng tôi ghi nhận khoảng 10-20 ca/ngày liên quan đến TNGT, giảm khoảng 30% so với các dịp lễ khác”, bác sĩ Phúc cho biết.

Khoa cấp cứu (Bệnh viện Bà Rịa) tiếp nhận khoảng 200 ca bệnh/ngày. Trong đó, 65-70% ca mắc các bệnh nội khoa về tiêu hóa, hô hấp, tim mạch… nhưng không có biến động; 30-40 ca/ngày liên quan đến TNGT. Bác sĩ Dương Duy Tuyên, Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bà Rịa) thông tin, số bệnh nhân đến cấp cứu mấy ngày lễ tăng nhẹ so với ngày thường, nhưng giảm so với các đợt nghỉ lễ khác, nhất là số ca do TNGT đã giảm. Khoa cũng tiếp nhận một số ca bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp phải chuyển tuyến. Ca bệnh nặng chủ yếu bị chấn thương vì TNGT. Các ca bệnh này đều được cấp cứu và điều trị kịp thời.

