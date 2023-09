Chiều 15/9, Hội LHPN tỉnh tổ chức lễ ra mắt mô hình “Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” tại xã Lộc An (huyện Đất Đỏ).

Mô hình có 40 thành viên, do bà Dương Thị Đoan Trang, Chủ tịch Hội LHPN xã Lộc An làm Chủ nhiệm, sinh hoạt định kỳ 3 tháng/lần, hoặc theo yêu cầu của hội, các phong trào do địa phương phát động.

Mô hình “Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” có nhiệm vụ tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên giao lưu, tìm hiểu thông tin thực hiện có hiệu quả đề án “Nâng cao năng lực cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2023” và phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn”, giai đoạn 2021-2025; đồng thời phối hợp tổ chức truyền thông đến phụ nữ về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống thiên tai và biến đổi khí hậu, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ chủ động phòng tránh theo phương châm “4 tại chỗ”.

TUỆ LÂM